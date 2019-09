Corbyn: Našou prvoradou prioritou je zabrániť brexitu bez dohody

Jeremy Corbyn, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 25. septembra (TASR) - Líder britskej opozičnej Labouristickej strany Jeremy Corbyn v stredu vyhlásil, že hlasovanie o nedôvere vláde britského premiéra Borisa Johnsona by bolo vhodné len za predpokladu, že bude jasne odvrátený brexit bez dohody. S odvolaním sa na Corbynove vyhlásenie pre rozhlasovú stanicu BBC Radio 4 o tom informovala agentúra Reuters.Líder labouristov v rozhovore uviedol, že jeho prioritou je legislatívnou cestou zabrániť odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ bez dohody. Pripustil zároveň, že by bol rád, ak by sa po odvrátení tvrdého brexitu uskutočnili nové voľby.povedal.Šéf britského kabinetu by sa mal zároveň podľa Corbynových slov ospravedlniť britskej kráľovnej Alžbete II. a britskému ľudu. Dôvodom má byť utorkové rozhodnutie britského Najvyššieho súdu o tom, že pozastavenie činnosti britského parlamentu, iniciované premiérom Johnsonom krátko pred vystúpením Británie z EÚ, bolo nezákonné. Parlament po verdikte Najvyššieho súdu znova zasadne v stredu o 12.30 h SELČ.