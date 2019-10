Corinne Bailey Rae vystúpi v Bratislave už budúci týždeň

Corinne Bailey Rae Foto: Corinne Bailey Rae Foto: Corinne Bailey Rae

Bratislava 17. októbra (OTS) - Svet očarila svojimi hitom Put Your Records On. Po niekoľkoročnej prestávke sa na koncertné pódiá vrátila v roku 2016 s albumom, ktorý bol označený ako najlepší R&B album roka. Corinne Bailey Rae, dvojnásobná držiteľka Grammy, sa na Bratislavských jazzových dňoch predstaví už v nedeľu 27. októbra.Corinne Bailey Rae, britská speváčka a pesničkárka, sa stala svetovou hviezdou v roku 2006 hitmi, ktorými si podmanila celý svet – Put Your Records On a Like A Star. Jej kariéra ďalej stúpala, v roku 2008 získala Grammy za účasť na albume Herbieho Hancocka River: The Joni Letters a v roku 2012 Best R&B Performance za skladbu Is This Love. Neskôr sa Corinne odmlčala a na hudobnú scénu sa vrátila v roku 2016 albumom The Heart Speaks In Whispers. Počas svojej kariéry spolupracovala s množstvom hviezd rôznych žánrov, na jej zozname sú napríklad Mary J. Blige, Al Green, Herbie Hancock, Paul McCartney či Kele Okereke z Bloc Party. „“ uviedol, organizátor Bratislavských jazzových dní Slovenská sporiteľňa.Na Bratislavských jazzových dňoch sa 27. októbra premiérovo predstaví aj Portugalčan SALVADOR SOBRAL, ktorý si získal srdcia fanúšikov, ale aj hudobných kritikov v celosvetovej súťaži Eurovízia. Nedeľný jazzákový večer otvorí koncert elektronického projektu ANOMALIE, na čele ktorého stojí famózny mladý klavirista Nicolas Dupuis. Nicolas je hviezdou aj na Youtube: produkuje úspešné virálne videá, na ktorých prezentuje svoje fantastické schopnosti v hre na klávesy.Kompletný program 45. ročníka Bratislavských jazzových dní Slovenská sporiteľňa 2019 je na www.bjd.sk , vstupenky sú v predaji v sieti Ticketportal.