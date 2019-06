Cosby sa odvolal proti rozsudku súdu vo veci sexuálneho napadnutia

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 26. júna (TASR) - Americký komik Bill Cosby, ktorý si vo väznici v štáte Pensylvánia odpykáva trest za sexuálny útok na ženu, sa proti verdiktu súdu odvolal. Agentúru DPA o tom v utorok informovala Cosbyho právnička Sarah Kellyová-Kilgorová.Cosbyho (81) odsúdili vlani v septembri na tri až desať rokov do väzenia. Súd ho uznal za vinného z nadrogovania a sexuálneho napadnutia Andrey Constandovej v roku 2004. Možnosť požiadať o podmienečné prepustenie bude mať po odsedení si najmenej troch rokov. Komik však trvá na svojej nevine a tvrdí, že jeho pohlavný styk s Constandovou bol dobrovoľný.Hercova obhajoba v dokumente, ktorý poslali pensylvánskemu súdu, okrem iného argumentuje tým, že výpovede žien, ktoré proti Cosbymu svedčili, boli "diametrálne odlišné" od výpovede Constandovej, a preto vypovedať na súde nemali."Tieto dôkazy boli použité na to, aby Cosbyho zbavili prezumpcie neviny a pokúsili sa dokázať, že mal sklony k sexuálnym útokom na ženy," píše sa v dokumente, ktorý cituje stanica ABC News.Amerického komika Cosbyho verejne obvinilo zo sexuálnych útokov rôzneho druhu, ku ktorým malo dochádzať niekoľko desaťročí, viac než 50 žien.