|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 9.2.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Zdenko
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
09. februára 2026
Čoskoro odštartuje nový seriál TV JOJ Miša v Košiciach, samotné mesto v ňom zohráva významnú úlohu
Tagy: Seriál
Už čoskoro, v piatok 13. februára, odštartuje nový seriál TV JOJ Miša v Košiciach. V šestnástich dieloch prinesie príbeh mladej bratislavskej redaktorky, ktorá po pracovnom zlyhaní skončí "za trest" v ...
Zdieľať
9.2.2026 (SITA.sk) - Už čoskoro, v piatok 13. februára, odštartuje nový seriál TV JOJ Miša v Košiciach. V šestnástich dieloch prinesie príbeh mladej bratislavskej redaktorky, ktorá po pracovnom zlyhaní skončí "za trest" v regionálnej redakcii v metropole východu. Do Košíc prichádza s predsudkami a potýka sa aj s predsudkami voči nej.
Seriál má romanticko-komediálny charakter, každá jeho časť sa prostredníctvom reportáží hlavnej protagonistky venuje malému detektívnemu prípadu. Jeho postavy tiež riešia problémy ako nevera, neschopnosť mladých nadväzovať vzťahy v pretechnizovanom svete, či rozvod. Tento rok bude seriál dostupný exkluzívne len na JOJ Play, na novú epizódu sa diváctvo môže tešiť vždy v piatok o 20:00.
Seriál režíroval Ján Novák, ktorý sa spolu s Hanou Lasicovou postaral aj o námet. Lasicová okrem toho v spolupráci s Vlastom Königom vytvorila scenár, pôsobila tiež ako kreatívna producentka. Seriál má ambíciu väčšmi prepojiť slovenský východ a západ, samotné mesto Košice v ňom zohráva významnú úlohu. Autorka námetu a scenára Lasicová ozrejmila, že sa usilovali preniesť príbeh mimo tradičných lokalít a pracovali s témou "Bratislava verzus Košice".
Hlavnú rolu stvárnila herečka Pavlína Púpalová. V epizódnych rolách sa objavia napríklad aj Emil Horváth, František Kovár, Hana Gregorová či Braňo Deák. Titulnú pieseň k seriálu "Stále ťa má niekto rád" naspievala skupina Peter Bič Project.
"Nakrúcanie bolo iné ako v Bratislave. Išli sme do terénu a mesto Košice a okolie absolútne vyšli vo všetkom televíznej produkcii v ústrety. Treba povedať, že to v Bratislave už vôbec nie je bežné. Nechceli sme natočiť seriál po interiéroch a bratislavských exteriéroch a potom ísť na pár záberov na východ a tváriť sa, že to sú Košice. Takže štáb sa na štyri mesiace presťahoval do Košíc a tam pracoval so zväčša lokálne nakastovanými hercami. Aj to bola nová skúsenosť," uviedla autorka námetu, scenáristka a kreatívna producentka seriálu Lasicová.
Poukázala tiež na to, že hlavné role v seriáli stvárnili menej známi herci. Nápad podľa jej slov vznikol pri káve v bratislavskej kaviarni. "Hovorili sme si, že väčšinou je seriálový koncept genericky postavený tak, že malý človek príde do veľkého mesta a sledujeme, ako sa zžíva. Ale povedali sme si, že konečne by sa zišlo obrátiť to – a ukázať, že opačné garde môže byť oveľa zaujímavejšie," dodala.
Režisér Ján Novák priblížil, že príprava nakrúcania trvala približne rok, počnúc castingom hercov z Košíc, Prešova, Spišskej Novej Vsi a Rožňavy, cez obhliadky prostredí, až po herecké skúšky. "Ak sa príbeh odohráva v Košiciach, ťažko ho budeme nakrúcať v Bratislave – najmä keď sme mali možnosť spolupracovať s mestom Košice ako partnerom projektu," uviedol.
"Košičania boli najlepší hostitelia – či už bežní obyvatelia, ktorí nám vychádzali v ústrety pri každodennom nakrúcaní v uliciach, alebo Magistrát mesta Košice, ktorý sa stal partnerom seriálu. Vďaka tomu sme mohli nakrúcať na najkrajších miestach – a aj na tých, ktoré sa na prvý pohľad zdali "nemožné"," prezradil.
Ozrejmil tiež, že motív, kedy postava z východu prichádza žiť do Bratislavy bol už mnohokrát použitý, a tak sa ho rozhodli obrátiť. Zdôraznil, že pre príbeh bolo príhodné to, že hlavná postava pracuje v televízii, umožnilo im to totiž kreovať vnútorné príbehy jednotlivých častí.
Podľa režiséra najprv začali chodiť do Košíc a skúmať podmienky. "Košice boli veľmi intenzívne, aj v prístupe," dodal poukazujúc, že i samotný primátor mesta ich veľmi rýchlo prijal. Dvere mali podľa jeho slov všade otvorené. "Košice sú krásne. Kde postavíte kameru, tam urobíte záber. Potom máte mestá, kde ju postavíte a neurobíte nič," zdôraznil. Mnohé lokácie boli podľa jeho slov nádherné, počnúc Hlavnou ulicou, no spomenul aj bočné uličky či natáčanie v Poloninách. "Je to o ľuďoch," skonštatoval, vyzdvihujúc ústretovosť ľudí, ale aj samotného mesta. "Hľadal sa spôsob, ako to urobiť, nie prečo to neurobiť," prízvukoval.
Novák tiež naznačil, že ak by mala Miša v Košiciach divácky úspech, je pravdepodobné, že by mohla mať pokračovanie. Režisér si tiež nemyslí, že by seriál mohol niekoho v Košiciach uraziť. "Ja si myslím, že je to v prospech Košičanov a Košíc," uviedol.
Projekt vznikal v úzkej spolupráci medzi TV JOJ a samosprávou, v roku 2024 na jar podpísali memorandum, ktoré štábu zabezpečilo súčinnosť s mestom aj jeho organizáciami a podnikmi. Štyri mesiace štáb pracoval priamo v uliciach a historickom centre Košíc, natáčalo sa aj v okolí mesta a ďalších lokalitách východného Slovenska.
Primátor mesta Košice Jaroslav Polaček pre agentúru SITA skonštatoval, že je úžasné, že si optika tých, ktorí píšu seriály, našla mesto Košice. "Je úžasné, že redakcia TV JOJ sa rozhodla urobiť z Košíc krásne miesto na celý život. Ak počas seriálu chytia Košice za srdce kohokoľvek a príde sem, bude to úžasné a splnili sme našu misiu," zdôraznil Polaček.
Spolupráca sa podľa jeho slov zrodila postupne, podotkol, že si museli dohodnúť aj určité pravidlá, keďže nechceli obmedzovať obyvateľov mesta. "Nikdy predtým sa takýto veľký seriál netočil," dodal primátor, vníma v tom priestor aj na ďalšie natáčanie. Vyzdvihol tiež prácu jednotlivých mestských podnikov, ktoré na tvorbe seriálu či vybavovaní povolení spolupracovali. "Ak seriál zaujme aj iných, budem veľmi rád, ak budeme môcť aj iným štábom vytvoriť podmienky," dodal. Polaček by sa mal objaviť aj v jednej z epizód seriálu, podobne ako bývalý prezident a niekdajší primátor Košíc Rudolf Schuster.
Predstaviteľka hlavnej hrdinky Pavlína Púpalová je rodáčka zo stredného Slovenska, ako priznala, pred samotným nakrúcaním v Košiciach nikdy nebola. "Asi nemám jednu konkrétnu vec, ktorá by ma tu zaujala, no veľmi sympatický mi pripadá životný štýl, pomalší, pokojný. Ľudia sú, aspoň z mojej vlastnej skúsenosti, veľmi príjemní," uviedla s tým, že ju to príjemne prekvapilo.
Z dominánt Košíc sa jej podľa jej slov najväčšmi páči Dóm sv. Alžbety. "Je to asi klišé, ale nedá sa nevšimnúť si ho," povedala. Vyzdvihla tiež centrum mesta a jeho kultúrne pamiatky, aj prírodu v okolí. "Košice v seriáli hrajú hlavnú úlohu. Nie Miša," podotkla. Mesto je podľa nej v seriáli vykreslené v čo najlepšom svetle, no autenticky.
S východom Slovenska sa Púpalová podľa svojich slov ľahko zžila. Priznala, že zo začiatku mala "stresy" a cítila i zodpovednosť voči celému štábu, aby ho nesklamala. "Obavy tam určite boli. Ale potom, čím ďalej tým viac, som sa začala pred kamerou uvoľňovať a bolo to super," uzavrela.
Zdroj: SITA.sk - Čoskoro odštartuje nový seriál TV JOJ Miša v Košiciach, samotné mesto v ňom zohráva významnú úlohu © SITA Všetky práva vyhradené.
Seriál má romanticko-komediálny charakter, každá jeho časť sa prostredníctvom reportáží hlavnej protagonistky venuje malému detektívnemu prípadu. Jeho postavy tiež riešia problémy ako nevera, neschopnosť mladých nadväzovať vzťahy v pretechnizovanom svete, či rozvod. Tento rok bude seriál dostupný exkluzívne len na JOJ Play, na novú epizódu sa diváctvo môže tešiť vždy v piatok o 20:00.
Prepojenie východu a západu
Seriál režíroval Ján Novák, ktorý sa spolu s Hanou Lasicovou postaral aj o námet. Lasicová okrem toho v spolupráci s Vlastom Königom vytvorila scenár, pôsobila tiež ako kreatívna producentka. Seriál má ambíciu väčšmi prepojiť slovenský východ a západ, samotné mesto Košice v ňom zohráva významnú úlohu. Autorka námetu a scenára Lasicová ozrejmila, že sa usilovali preniesť príbeh mimo tradičných lokalít a pracovali s témou "Bratislava verzus Košice".
Hlavnú rolu stvárnila herečka Pavlína Púpalová. V epizódnych rolách sa objavia napríklad aj Emil Horváth, František Kovár, Hana Gregorová či Braňo Deák. Titulnú pieseň k seriálu "Stále ťa má niekto rád" naspievala skupina Peter Bič Project.
"Nakrúcanie bolo iné ako v Bratislave. Išli sme do terénu a mesto Košice a okolie absolútne vyšli vo všetkom televíznej produkcii v ústrety. Treba povedať, že to v Bratislave už vôbec nie je bežné. Nechceli sme natočiť seriál po interiéroch a bratislavských exteriéroch a potom ísť na pár záberov na východ a tváriť sa, že to sú Košice. Takže štáb sa na štyri mesiace presťahoval do Košíc a tam pracoval so zväčša lokálne nakastovanými hercami. Aj to bola nová skúsenosť," uviedla autorka námetu, scenáristka a kreatívna producentka seriálu Lasicová.
Poukázala tiež na to, že hlavné role v seriáli stvárnili menej známi herci. Nápad podľa jej slov vznikol pri káve v bratislavskej kaviarni. "Hovorili sme si, že väčšinou je seriálový koncept genericky postavený tak, že malý človek príde do veľkého mesta a sledujeme, ako sa zžíva. Ale povedali sme si, že konečne by sa zišlo obrátiť to – a ukázať, že opačné garde môže byť oveľa zaujímavejšie," dodala.
Príprava trvala približne rok
Režisér Ján Novák priblížil, že príprava nakrúcania trvala približne rok, počnúc castingom hercov z Košíc, Prešova, Spišskej Novej Vsi a Rožňavy, cez obhliadky prostredí, až po herecké skúšky. "Ak sa príbeh odohráva v Košiciach, ťažko ho budeme nakrúcať v Bratislave – najmä keď sme mali možnosť spolupracovať s mestom Košice ako partnerom projektu," uviedol.
"Košičania boli najlepší hostitelia – či už bežní obyvatelia, ktorí nám vychádzali v ústrety pri každodennom nakrúcaní v uliciach, alebo Magistrát mesta Košice, ktorý sa stal partnerom seriálu. Vďaka tomu sme mohli nakrúcať na najkrajších miestach – a aj na tých, ktoré sa na prvý pohľad zdali "nemožné"," prezradil.
Ozrejmil tiež, že motív, kedy postava z východu prichádza žiť do Bratislavy bol už mnohokrát použitý, a tak sa ho rozhodli obrátiť. Zdôraznil, že pre príbeh bolo príhodné to, že hlavná postava pracuje v televízii, umožnilo im to totiž kreovať vnútorné príbehy jednotlivých častí.
Podľa režiséra najprv začali chodiť do Košíc a skúmať podmienky. "Košice boli veľmi intenzívne, aj v prístupe," dodal poukazujúc, že i samotný primátor mesta ich veľmi rýchlo prijal. Dvere mali podľa jeho slov všade otvorené. "Košice sú krásne. Kde postavíte kameru, tam urobíte záber. Potom máte mestá, kde ju postavíte a neurobíte nič," zdôraznil. Mnohé lokácie boli podľa jeho slov nádherné, počnúc Hlavnou ulicou, no spomenul aj bočné uličky či natáčanie v Poloninách. "Je to o ľuďoch," skonštatoval, vyzdvihujúc ústretovosť ľudí, ale aj samotného mesta. "Hľadal sa spôsob, ako to urobiť, nie prečo to neurobiť," prízvukoval.
Úzka spolupráca so samosprávou
Novák tiež naznačil, že ak by mala Miša v Košiciach divácky úspech, je pravdepodobné, že by mohla mať pokračovanie. Režisér si tiež nemyslí, že by seriál mohol niekoho v Košiciach uraziť. "Ja si myslím, že je to v prospech Košičanov a Košíc," uviedol.
Projekt vznikal v úzkej spolupráci medzi TV JOJ a samosprávou, v roku 2024 na jar podpísali memorandum, ktoré štábu zabezpečilo súčinnosť s mestom aj jeho organizáciami a podnikmi. Štyri mesiace štáb pracoval priamo v uliciach a historickom centre Košíc, natáčalo sa aj v okolí mesta a ďalších lokalitách východného Slovenska.
Primátor mesta Košice Jaroslav Polaček pre agentúru SITA skonštatoval, že je úžasné, že si optika tých, ktorí píšu seriály, našla mesto Košice. "Je úžasné, že redakcia TV JOJ sa rozhodla urobiť z Košíc krásne miesto na celý život. Ak počas seriálu chytia Košice za srdce kohokoľvek a príde sem, bude to úžasné a splnili sme našu misiu," zdôraznil Polaček.
Spolupráca sa podľa jeho slov zrodila postupne, podotkol, že si museli dohodnúť aj určité pravidlá, keďže nechceli obmedzovať obyvateľov mesta. "Nikdy predtým sa takýto veľký seriál netočil," dodal primátor, vníma v tom priestor aj na ďalšie natáčanie. Vyzdvihol tiež prácu jednotlivých mestských podnikov, ktoré na tvorbe seriálu či vybavovaní povolení spolupracovali. "Ak seriál zaujme aj iných, budem veľmi rád, ak budeme môcť aj iným štábom vytvoriť podmienky," dodal. Polaček by sa mal objaviť aj v jednej z epizód seriálu, podobne ako bývalý prezident a niekdajší primátor Košíc Rudolf Schuster.
V Košiciach nikdy nebola
Predstaviteľka hlavnej hrdinky Pavlína Púpalová je rodáčka zo stredného Slovenska, ako priznala, pred samotným nakrúcaním v Košiciach nikdy nebola. "Asi nemám jednu konkrétnu vec, ktorá by ma tu zaujala, no veľmi sympatický mi pripadá životný štýl, pomalší, pokojný. Ľudia sú, aspoň z mojej vlastnej skúsenosti, veľmi príjemní," uviedla s tým, že ju to príjemne prekvapilo.
Z dominánt Košíc sa jej podľa jej slov najväčšmi páči Dóm sv. Alžbety. "Je to asi klišé, ale nedá sa nevšimnúť si ho," povedala. Vyzdvihla tiež centrum mesta a jeho kultúrne pamiatky, aj prírodu v okolí. "Košice v seriáli hrajú hlavnú úlohu. Nie Miša," podotkla. Mesto je podľa nej v seriáli vykreslené v čo najlepšom svetle, no autenticky.
S východom Slovenska sa Púpalová podľa svojich slov ľahko zžila. Priznala, že zo začiatku mala "stresy" a cítila i zodpovednosť voči celému štábu, aby ho nesklamala. "Obavy tam určite boli. Ale potom, čím ďalej tým viac, som sa začala pred kamerou uvoľňovať a bolo to super," uzavrela.
Zdroj: SITA.sk - Čoskoro odštartuje nový seriál TV JOJ Miša v Košiciach, samotné mesto v ňom zohráva významnú úlohu © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Seriál
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
V Trnave ocenili páry, ktoré žijú v manželstve dlhé desaťročia. Čo radia súčasným mladým párom?
V Trnave ocenili páry, ktoré žijú v manželstve dlhé desaťročia. Čo radia súčasným mladým párom?