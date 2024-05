Čoskoro v predaji: IQOS ILUMA už o pár dní predstaví letnú limitku

Limitka s oceňovaným dizajnom

Dostupná v troch verziách

27.5.2024 (SITA.sk) -Dospelí fajčiari, ktorí chcú prejsť na lepšiu alternatívu ako sú klasické cigarety, majú jedinečnú príležitosť urobiť to vo veľkom štýle. Už 10. júna začína predaj letnej limitovanej edície IQOS ILUMA Neon Purple, z ktorej sa dostáva do predaja len veľmi obmedzený počet. Letná novinka poteší špeciálne tých dospelých fajčiarov, ktorí vyhľadávajú originálne veci a potrpia si na perfektný dizajn.Limitovaná edícia IQOS ILUMA Neon Purple je inšpirovaná energiou letných farieb, kde sa prelínajú neónovofialové odtiene s ružovými. Oslavuje komunitu dospelých fajčiarov, ktorí skončili s cigaretami a rozhodli sa prejsť na bezdymové alternatívy. Táto komunita má už na celom svete 20,8 milióna dospelých používateľov. Za štýlovú estetiku a farebnú odvážnosť získalo zariadenie prestížnu dizajnérsku cenu Red Dot.IQOS ILUMA je bezdymové zariadenie, ktoré využíva technológiu indukčného ohrevu bez nahrievacej čepele a nutnosti čistenia. Pri použití nedochádza k spaľovaniu, zariadenie náplne iba nahrieva a produkuje aerosól, ktorý obsahuje výrazne menej škodlivých látok než cigaretový dym. Aj keď nie je bez rizika, pretože obsahuje nikotín, ktorý je návykový, ide o lepšiu alternatívu pre dospelých fajčiarov než pokračovanie vo fajčení. Na Slovensku bude limitovaná edícia v predaji od 10. júna 2024 v troch variantoch – prémiový ILUMA PRIME, štandardný IQOS ILUMA a tiež zariadenie "všetko v jednom" ILUMA ONE.Bezdymové zariadenia IQOS nie sú bez rizika. Dodávajú nikotín, ktorý je návykový. Sú určené len pre dospelých, ktorí by inak pokračovali vo fajčení alebo užívaní iných nikotínových výrobkov.