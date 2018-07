Costa sa už zapojil do tréningu na MS

Douglas Costa, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 3. júla (TASR) - Brazílsky futbalista Douglas Costa dostal od lekárov zelenú a opäť sa zapojil do tréningu so spoluhráčmi na MS v Rusku.Dvadsaťsedemročný krídelník sa nepripravoval s tímom po tom, čo si privodil svalové zranenie pravého stehna v zápase s Kostarikou. Vynechal tak posledný skupinový duel so Srbskom aj úspešné osemfinále s Mexikom (2:0).V tomto stretnutí nehral ani Marcelo, ktorý mal problémy s chrbtom a stále nie je jasné, či bude k dispozícii v piatkovom štvrťfinále s Belgickom. Informovala agentúra AP.