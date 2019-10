Coveney verí, že nová dohoda o brexite je možná už aj tento týždeň

Simon Coveney Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel/Luxemburg 14. októbra (TASR) - Spojené kráľovstvo a Európska únia by mohli tento týždeň dosiahnuť novú dohodu o brexite. Podľa tlačovej agentúry DPA to v pondelok uviedol írsky minister zahraničných vecí Simon Coveney v rámci zasadnutia Rady EÚ pre zahraničné veci v Luxemburgu.Jeho slová zazneli po intenzívnych víkendových rokovaniach medzi Londýnom a Bruselom, zameraných na vyriešenie pobrexitového štatútu írsko-severoírskych hraníc.Ak medzi vyjednávačmi nedôjde k dohode do 19. októbra - počas konania summitu EÚ (18.-19.10) -, tak zákon, ktorý v septembri prijal britský parlament, vyžaduje, aby v takomto prípade vláda v Londýne požiadala o trojmesačné odloženie brexitu.Britský premiér Boris Johnson opakovane vyhlásil, že odchod z Únie neodloží, nie je však jasné, ako chce konať v prípade nedosiahnutia kompromisu s EÚ.opísal situáciu Coveney po príchode do Luxemburgu.dodal.Londýn a Brusel sa nevedia dohodnúť na obojstranne prijateľnom scenári, ktorý by po brexite zabránil vzniku fyzickej hranice medzi britskou provinciou Severné Írsko a Írskou republikou, ktorá je členom EÚ.Medzitým v Bruseli pokračujú rozhovory medzi rokovacími tímami, ktoré na jednej strane zastupuje hlavný vyjednávač EÚ pre brexit Michel Barnier a na strane druhej jeho britský náprotivok Stephen Barclay.vysvetlil Coveney.(spravodajca TASR Jaromír Novak)