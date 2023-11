COVID-19 je stále hrozbou, odborníci odporúčajú očkovanie aktualizovanou vakcínou

Kto sa má dať túto jeseň zaočkovať proti COVID-19?

Odkedy a kde je možné dať sa zaočkovať proti COVID-19?

Je potrebná registrácia na očkovanie proti COVID-19?

3.11.2023 (SITA.sk) -Nové varianty vírusu ochorenia COVID-19 môžu skomplikovať nadchádzajúce zimné obdobie. Ako ukazujú dáta Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) , počet pacientov s vírusom COVID-19 na Slovensku opäť narastá.[1] Potvrdzuje to aj situácia v nemocniciach, kde v porovnaní s letnými mesiacmi stúpol počet hospitalizovaných. Odborníci preto odporúčajú s príchodom jesene očkovanie aktualizovanou vakcínou proti COVID-19. [2]Okrem definovaných rizikových skupín sa podľa Ministerstva zdravotníctva SR môžu dať aktualizovanou vakcínou bezplatne zaočkovať aj všetky osoby staršie ako 12 rokov, ktoré o očkovanie majú záujem, bez ohľadu na predchádzajúce dávky očkovania či typ použitej vakcínyOdborníci rovnako odporúčajú očkovanie tým, ktorí už v minulosti infekciu COVID-19 prekonali, nakoľko pripomínajú, že imunita nadobudnutá po očkovaní a prekonaní tohto ochorenia s odstupom času klesá. Ochranu formou očkovania by mali zvážiť aj všetky osoby, ktoré žijú v jednej domácnosti s ľuďmi so zvýšeným rizikom úmrtia alebo závažného priebehu ochorenia COVID-19.Od 25. septembra 2023 Ministerstvo zdravotníctva SR spustilo možnosť bezplatného očkovania proti COVID-19 v 29 očkovacích centrách po celom Slovensku.Záujemcovia o očkovanie aktualizovanou vakcínou proti COVID-19 sa môžu registrovať cez stránku www.korona.gov.sk alebo priamo na stránke Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) , no nie je to nevyhnutné. V niektorých očkovacích centrách je možnosť očkovania aj bez registrácie.Dátum prípravy: , PP-CMR-SVK-0175Sponzorom tohto článku je spoločnosť PFIZER LUXEMBOURG SARL, o.z., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, tel.:+421 2 3355 5500, www.pfizer.sk Tento článok nie je autorským obsahom SITA.sk . Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.