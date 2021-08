COVID automat nie je podľa odborníkov dobre nastavený, Banská Štiavnica sa zrejme začervená a doplatia na to ďalšie okresy

Je ešte prísnejší

Obmedzenia sú neodôvodnené

18.8.2021 (Webnoviny.sk) - Okres Banská Štiavnica má byť od pondelka 23. augusta červený, dôvodom je, že majú 10 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19 za sedem dní.Ako na sociálnej sieti uvádza primátor Žiaru nad Hronom Peter Antal , podľa nového COVID automatu to znamená, že okresy Žiar nad Hronom, Zvolen, Levice a Žarnovica budú namiesto zelených oranžové, lebo susedné okresy nemôžu byť o dva stupne lepšie.Primátor sa odvoláva na odborníkov združených v projekte Dáta bez pátosu , ktorí tiež kritizujú nastavenie nového COVID automatu. „Nemáme prípady na oranžový okres, ale podľa všetkého nim budeme, ak sa niekto nechytí zdravého rozumu. Prepáčte, ale inak to nazvať slušne neviem a neskutočne ma to hnevá,“ končí svoj status Antal.„Varovali sme, že COVID automat nie je dobre nastavený, lebo prevzal zo starého veľmi prísne hranice a ešte ich sprísnil,“ uvádzajú odborníci na sociálnej sieti s tým, že v prvých dvoch pásmach sú horné hranice veľmi nízko. Pravidlo, že susedné okresy môžu byť len o jeden stupeň lepšie, nie je podľa nich v poriadku, lebo v susedných okresoch už pandémia nemusí byť vôbec.V Banskej Štiavnici zistili za posledných sedem dní 10 pozitívnych, čo je v prepočte na 100-tisíc obyvateľov 57. V okolitých okresoch s 250-tisíc ľuďmi je spolu 18 pozitívnych za posledných sedem dní.„COVID automat dá celý región do oranžovej a Banskú Štiavnicu do červenej. Obmedzenia spoločenského aj ekonomického života, a samozrejme aj plánov do blízkej budúcnosti, sú neodôvodnené,“ konštatujú odborníci a dodávajú, že ak by to bola chrípka, tak by to za epidémiu bolo prehlásené pri 1 500 prípadoch za týždeň na 100-tisíc obyvateľov.„Potrebujeme sa na ten COVID automat pozrieť skôr, ako bude väčšina Slovenska napriek stabilne nízkym číslam s malým rastom červená a niektoré okresy dokonca bordové,“ doplnili Dáta bez pátosu.