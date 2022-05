Covid na Kysuciach zanechal stovky obetí. V Čadci na ich počesť vysadili tri pamätné lipy

10.5.2022 (Webnoviny.sk) - Kysuce sú jednou z najviac zasiahnutých oblastí na Slovensku a na tragické následky pandémie nikdy nezabudnú. V Čadci preto vysadili 3 výnimočné lipy, ktoré sú symbolom veľkého boja za ľudské životy a spomienkou na tých, ktorí tento súboj prehrali. Mesto sa zapojilo do celoslovenského projektu tvorby Živých pietnych miest. To iniciovalo občianske združenie Skutočné obete, ktoré spája pozostalých.Slávnostné spomienkové pietne podujatie na počesť obetí Covidu-19 sa uskutočnilo 9. mája v parčíku na Hviezdoslavovej ulici v blízkosti rieky Kysuca, kde vysadili dve lipy. Tretia pripomína nielen obete a krízové covidové obdobie, ale aj nadľudské úsilie zdravotníkov v snahe o záchranu pacientov - je vysadená priamo v areáli Kysuckej nemocnice v Čadci.Pietny akt s minútou ticha sa zrealizoval za účasti Milana Guru, primátora Čadce, Martina Šenfelda, riaditeľa Kysuckej nemocnice v Čadci, Vladimíra Lariša, primára interného oddelenia, ktorý viedol covidové oddelenie počas prvých troch vĺn pandémie, Ľubice Kullovej, riaditeľky Domu kultúry v Čadci, ktorý bol miestom testovania a neskôr očkovania, Eleny Tomašikovej, riaditeľky Územného spolku Slovenského Červeného kríža v Čadci, riaditeľky RÚVZ Čadca Xénie Lukáčovej a verejnosti."Stratené životy našim blízkym, už žiaľ, vrátiť späť nedokážeme. Výsadbou týchto nádherných stromov, ktoré budú symbolicky po stáročia žiť a dýchať za zosnulých, si ale môžeme dôstojne uctiť ich pamiatku a pripomínať si obdobie, kedy boli viac ako kedykoľvek predtým dôležité vzájomná pomoc a solidarita. Pandemická situácia sa aktuálne zlepšuje a my dúfame, že už pandémii nikdy nebudeme čeliť v takej hrôzostrašnej podobe ako počas druhej a tretej vlny. Rodiny a priatelia obetí Covidu-19 sa však stále vyrovnávajú s veľkou bolesťou a smútkom, veľmi si preto vážime, že v Čadci vytvorili dôstojné miesta spomienky a útechy," uviedla Lenka Straková z OZ Skutočné obete.Výnimočné lipy počas dojemného pietneho aktu symbolicky zaliali a obetiam venovali minútu ticha. Miesto označuje pamätná tabuľa. "Pandémia koronavírusu, ktorú zažívame už dva roky, sa stala súčasťou našich životov. Skúšala a stále skúša našu trpezlivosť, odvahu, solidaritu a ohľaduplnosť. Táto choroba nás všetkých zaskočila veľmi náhle, neboli sme na niečo podobné vôbec pripravení. Ak bolo našim najväčším problémom len nosenie rúšok a určité obmedzenie slobody, aby sme chránili seba i ostatných, buďme šťastní a vďační. Koronavírus si totiž na Slovensku vyžiadal tisíce obetí a tragicky poznačil životy ich blízkych. Aj Čadcu a Kysuce táto pandémia zasiahla veľmi výrazne a, žiaľ, bolo aj obdobie, kedy sme patrili k najviac postihnutým okresom. V rámci svojich možností sa aj naše mesto a jeho pracovníci snažili čo najviac pomáhať všetkým obyvateľom, šili sme rúška, testovali, zakúpili prístroje na čistenie vzduchu, realizovali sme opakované dezinfekcie mestských objektov a ponúkali sme rôzne služby našim občanom, aby sme im uľahčili zvládanie náročnej a neraz i zúfalej situácie.Lipa, pri ktorej stojíme, ako aj ďalšie dve lipy boli vysadené ako symboly života a zdravia. Zasadili sme ich na pamiatku obetí COVID-19. Veríme, že budú rásť, dýchať a žiť po celé desaťročia a budú v našom meste pripomínať ďalším generáciám smutné obdobie epidémie. Som veľmi rád, že pandémia po ťažkých mesiacoch, ktoré sme zažili, ustupuje, a veľmi si želám, aby už neboli ďalšie obete," povedal primátor Čadce Milan Gura.Kysucká nemocnica čelila pre koronavírus extrémnemu náporu pacientov. Množstvo infikovaných v regióne spôsobilo v nemocnici kritický stav, obsadené lôžka s pacientmi v ťažkom stave a celkové preplnené kapacity boli veľkou skúškou pre tamojších zdravotníkov."Zažili sme štyri vlny pandémie, pričom prvá bola naozaj mierna, v našej nemocnici vtedy nikto nezomrel. Tie ďalšie ale, bohužiaľ, priniesli viac ako 500 obetí. Museli sme reprofilizovať viacero oddelení, situácia bola kritická. Okrem veľkého množstva pacientov v ťažkom stave sme čelili aj výpadku zamestnancov, pretože aj mnohí naši zdravotníci ochoreli. To, čo tiež citlivo vnímame, je polarizácia spoločnosti. Kým v prvej vlne ľudia zdravotníkom vyjadrovali podporu, neskôr sa nálada v spoločnosti otočila a aj to je vážny dôsledok pandémie. V areáli našej nemocnice sme vysadili 18 mladých líp, pričom jednu sme špeciálne venovali obetiam pandémie," povedal riaditeľ Kysuckej nemocnice v Čadci Martin Šenfeld.OZ Skutočné obete odštartovalo projekt Živé pietne miesta vlani na jeseň. Prvé lipy vysadili v Banskej Bystrici, v Žiline, Púchove, ďalej v Košiciach, Michalovciach, Zlatých Moravciach, Nových Zámkoch, v obci Lúčka a v obci Kamenica nad Cirochou, v Senci, Zvolene, Lučenci, Poltári v Bratislave, v Novej Bani i Turčianskych Tepliciach. Výsadbou v Čadci sa uzatvára jarná etapa a pokračovať budú opäť na jeseň v ďalších mestách a obciach. Záujemcovia sa môžu naďalej nahlasovať cez www.skutocneobete.sk OZ Skutočné obete vybralo na výsadbu lipu, ktorá patrí k najkrajším a najmajestátnejším stromom v našich zemepisných šírkach. Dorastá do výšky 30 metrov a dožíva sa stoviek rokov. Lipa má navyše liečivé vlastnosti a používa sa práve pri ochorení dýchacích ciest, ktoré koronavírus devastoval. Keďže COVID-19 zasiahol celé Slovensko, cieľom projektu je, aby mali obyvatelia v čo najväčšom počte miest a obcí dôstojné symbolické pietne miesto, pri ktorom sa môžu zastaviť a vzdať úctu obetiam či zorganizovať spomienkový obrad.Združenie plánuje postaviť aj centrálny národný pamätník obetiam Covid-19, na ktorý vyhlásilo transparentnú verejnú zbierku cez transparentný účet SK6009000000005179083645. Viac o projekte a jeho činnosti na www.skutocneobete.sk Informačný servis