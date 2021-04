Covid pasy rozdeľujú Slovákov do dvoch táborov, ich zavedenie musí štát pripraviť zrozumiteľne (video)

16.4.2021 - Názory ľudí na zavedenie Covid pasov rozdeľujú slovenskú spoločnosť na dve skupiny. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Actly pre mimoparlamentnú stranu Dobrá voľba, ktorý sa na vzorke tisíc respondentov uskutočnil od piatka 9. apríla do pondelka 12. apríla.Dobrá voľba to uviedla v tlačovej správe, ktorú zaslal tím strany. Z prieskumu vyplýva, že 54 percent opýtaných súhlasí so zavedením Covid pasov, 46 percent ľudí ich zavedenie odmieta. Podľa mimoparlamentnej strany Dobrá voľba preto musí štát pripraviť zavádzanie Covid pasov zrozumiteľne a jednoducho.

Naklonení sú mu obyvatelia veľkých miest

Zavedenie Covid pasov má najviac priaznivcov v Bratislavskom a Banskobystrickom kraji, kde s ním súhlasí 61 percent opýtaných. Najmenšiu podporu má medzi obyvateľmi Košického a Žilinského kraja. Viac sú mu naklonení obyvatelia veľkých miest (61 percent), v menších mestách do desaťtisíc obyvateľov má podporu u 48 percent ľudí. So zavedením Covid pasov mierne viac súhlasia muži (56 percent) ako ženy (53 percent). Najväčšiu podporu majú pasy u ľudí nad 65 rokov, najmenšiu u ľudí od 30 do 49 rokov.

Prieskum ukázal, že ľudia s vyšším vzdelaním akceptujú Covid pasy viac, než ľudia s nižším vzdelaním. Ich zavedenie podporuje 57 percent vysokoškolsky vzdelaných ľudí. Súhlas s pasmi do veľkej miery závisí aj od ochoty človeka dať sa zaočkovať proti ochoreniu COVID-19. Zavedenie pasov podporuje 92 ľudí, ktorí sú zaočkovaní aspoň jednou dávkou vakcíny a 75 percent tých, ktorí už čakajú na termín očkovania.

Očkovať sa chcú viac muži

So zavedením pasov pritom súhlasí len šesť percent ľudí, ktorí sa nechcú dať zaočkovať. Zo zozbieraných údajov ďalej vyplýva, že podiel tých, ktorí sa chcú dať zaočkovať, presiahol 70 percent. Väčšiu ochotu majú muži ako ženy. Najväčší záujem o očkovanie je vo vekovej kategórii 50 až 64 rokov. Očkovaniu veria najviac ľudia s vysokoškolským vzdelaním, najmenšiu dôveru má očkovanie u ľudí, ktorí dosiahli základné vzdelanie.

Podľa Dobrej voľby bude pri zavádzaní Covid pasu dôležité, aby bol bezpečný a neuchovával osobné údaje ľudí. Získať by ho mal automaticky každý, kto podstúpil očkovanie. Mimoparlamentná strana dodáva, že štát by si prípravu Covid pasov nemal nechať na poslednú chvíľu ale ich spustenie dôkladne pripraviť spolu s rozsiahlou informačnou kampaňou.

