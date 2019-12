ČR bude možno musieť vrátiť EÚ pol miliardy korún

Český premiér Andrej Babiš prichádza na záverečný deň neformálneho summitu hláv štátov a vlád krajín Európskej únie, ktorý organizuje rakúske predsedníctvo v Rade EÚ v Salzburgu 20. septembra 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 3. decembra (TASR) - Česká republika musí pre konflikt záujmov premiéra Andreja Babiša vrátiť až pol miliardy korún (takmer 19,6 milióna eur), ide tak o stopercentnú korekciu. Uviedol v utorok server Neovlivní s tým, že ide o závery doposiaľ nezverejneného auditu Európskej komisie (EK) k Babišovmu konfliktu záujmov.," uviedol server Neovlivní s odvolaním sa na zdroj oboznámený s auditom.To by v konečnom dôsledku znamenalo, že Česko by muselo vrátiť až pol miliardy korún na dotáciách, ktoré z Európskej únie koncern Agrofert dostal. Časť sa týka konfliktu záujmov, tá je vyčíslená na 282 miliónov korún. Zvyšné stovky miliónov by sa mali týkať konkrétnych dotácií. Doposiaľ sa špekulovalo práve o tom, o aké veľké korekcie by malo ísť.Server Neovlivní ďalej uvádza, že audit, ktorý zatiaľ české ministerstvo pre miestny rozvoj odmieta zverejniť, kopíruje zistenia, ktoré do ČR dorazili ešte pred prázdninami, že Babiš porušuje české aj európske zákony a je v konflikte záujmov.Babiš to však dlhodobo odmieta a prípadné vracanie dotácií vylučuje. V pondelok vyhlásil, že Európska komisia preňho nie je autorita a nemá riešiť české právne predpisy.Ministerka pre miestny rozvoj Klára Dostálová v utorok uviedla že audit nevidela a vidieť ani nechce. Pracuje na ňom podľa nej tím odborníkov z jej rezortu a do dvoch mesiacov spracuje odpovede. Navyše tvrdí, že audit nie je finálny. To je však v rozpore s tvrdením EK, podľa ktorej finálny je.Na deň presne pred rokom Babiš na tlačovej konferencii vyhlasoval, že Česká republika nijaké peniaze vracať nebude, pretože na to nie je najmenší dôvod.