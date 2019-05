ČR: Piráti skryli na volebný lístok narážku na Babiša

Na archívnej snímke český premiér Andrej Babiš. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 25. mája (TASR) - Česká pirátska strana, ktorá je kritikom premiéra Andreja Babiša, ukryla na hlasovací lístok vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP) narážku na tohto šéfa hnutia ANO. V sobotu o tom informoval český spravodajský portál Novinky.cz.Pri pozornom prezeraní hlasovacieho lístka Pirátov je možné si všimnúť, že prvé písmená povolaní uvedených pri prvých deviatich kandidátoch tvoria odkaz "Bureši čaú".Ide o narážku na krycie meno Bureš, pod ktorým je Babiš vedený ako agent vo zväzkoch komunistickej tajnej služby ŠtB. Babiš, šéf vládneho hnutia ANO, spoluprácu s ŠtB popiera, ale v súdnych sporoch neuspel.Piráti hlasovací lístok na niektorých miestach prispôsobili tak, aby mohli písmená tvoriť uvedený odkaz. Napríklad kandidátka číslo dva na lístku má ako prvé povolanie napísané "ukulelistka".napísal na Facebooku o volebnom lístku so šifrou predseda Pirátov Ivan Bartoš. Zareagoval po tom, čo sa správa začala objavovať v médiách.doplnil v piatok v statuse, z ktorého citovali Novinky.cz.V Česku sa voľby do europarlamentu konali v piatok popoludní a v sobotu do 14.00 h.Aj podľa iných českých politikov vnímali občania tieto eurovoľby ako možnosť vyjadriť svoj názor na domácu politiku a premiéra Babiša. Myslí si to predseda Občianskej demokratickej strany (ODS) Petr Fiala, šéf ľudovcov Marek Výborný alebo predseda TOP 09 Jiří Pospíšil. Voľby označili za "žltú kartu pre Babiša a jeho vládu" či za "lakmusový papierik" koaličnej vlády.