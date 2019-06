ČR prijme z Ukrajiny viac zamestnancov, bude im garantovať vyššiu mzdu

Ilustračné foto, Praha Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 4. júna (TASR) - Nedostatok pracovných síl v Česku donútil vládu, aby zvýšila ročnú kvótu na prijatie nových zamestnancov z Ukrajiny. Ako povedal v pondelok (3. 6.) český minister zahraničných vecí Tomáš Petříček, počet pracovných povolení sa zvyšuje na dvojnásobok. Zatiaľ čo doteraz mohlo pricestovať z Ukrajiny do Česka za prácou ročne 19.600 nových pracovníkov, teraz to bude 40.000 ľudí.Takýto počet žiadostí o zamestnanecké karty bude po novom prijímať zastupiteľský úrad Českej republiky vo Ľvove, uviedol server iDnes.cz. Dôvodom je rekordný dopyt po pracovných silách na českom trhu. Nedostatok pracovníkov sa podľa vlády stáva jednou z bariér ďalšieho rastu českej ekonomiky a navyše firmy sú so zamestnancami z Ukrajiny veľmi spokojné.Podľa údajov ministerstva práce malo na konci minulého roka v Česku zamestnanie 121.086 ľudí z Ukrajiny. Tvorili tak viac než pätinu zahraničných zamestnancov v Česku.Petříček povedal, že súčasťou schváleného materiálu je výška minimálnej mzdy ukrajinských pracovníkov na úrovni 1,2 násobku zaručenej mzdy. S tým ale nesúhlasí česká Hospodárska komora. Ako povedal jej hovorca Miroslav Diro, zavedením nového mzdového kritéria vláda zamestnávateľom nariaďuje, aby ukrajinských zamestnancov za rovnakú prácu zvýhodňovali v mzdovej oblasti pred českými.