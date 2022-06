Craig Ramsay nedokázal povedať nie a ostáva trénerom slovenskej hokejovej reprezentácie

Zmysluplná a úspešná spolupráca

15.6.2022 (Webnoviny.sk) - Kanadský odborník Craig Ramsay povedie slovenskú hokejovú reprezentáciu aj v sezóne 2022/23. V stredu spečatil dohodu s prezidentom Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslavom Šatanom podpisom zmluvy, ktorej súčasťou je aj opcia na ročník 2023/2024. Informáciu priniesol oficiálny web SZĽH.Sedemdesiatjedenročný kanadský kouč šéfuje striedačke mužského národného tímu od leta roku 2017 a dosiahol s ňou viacero úspechov. Na MS 2021 v lotyšskej Rige ju po siedmich neúspešných pokusoch doviedol do štvrťfinále majstrovstiev sveta, zopakoval to aj v máji 2022 na šampionáte vo Fínsku. Najvýraznejším úspechom jeho doterajšieho pôsobenia bol zisk bronzovej medaily na ZOH 2022 v čínskom Pekingu."Spolupráca s Craigom sa v posledných rokoch ukázala ako zmysluplná a úspešná. Craig má nielen rešpekt hráčov, ale aj našich fanúšikov a verejnosti. Nebolo nad čím premýšľať. Veľmi sa teším, že bude pokračovať pri našom národnom tíme. Dohodli sme sa na predĺžení zmluvy o ďalšiu sezónu s opciou na ročník 2023/24. Ak budú obe strany spokojné, je možnosť, že dohodu automaticky predĺžime,“ povedal na margo predĺženia spolupráce prezident SZĽH Miroslav Šatan Craig Ramsay priznal, že rozhodovanie nebolo jednoduché. Nedávny šampionát vo Fínsku a štvrťfinálová prehra 2:4 s Fínskom ho však podnietili ponuku prijať."Moja rodina ani moja manželka nemohli v uplynulej sezóne prísť za mnou na Slovensko, čo urobilo posledné mesiace náročnými. Avšak štvrťfinálový zápas s Fínskom na nedávnych majstrovstvách sveta mám stále v hlave. Som presvedčený, že sme ho mohli vyhrať. Urobili sme zopár drobných chýb. Poznám sa a vedel som, že keď príde za mnou Miro ohľadom ďalšej spolupráce, nedokážem povedať nie. Jednoducho som povedal áno. Manželka, deti ani moja blízka rodina neboli prekvapení, vedeli, že to nedokážem odmietnuť. Ani som nemohol, nedosiahol som bod, v ktorom by som svoju misiu v slovenskom hokeji mohol ukončiť. Chcem pokračovať v tom, čo sme začali,“ povedal Craig Ramsay.