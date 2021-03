Craig Ramsay oslavuje sedemdesiatku, na hráčov sa snaží ísť s kľudom a nie tvrdou rukou

Nezastáva tvrdé metódy

Na hráčov sa snaží prenášať pokoj

17.3.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenskú hokejovú reprezentáciu prevzal vo veku, keď sa tréneri väčšinou nadobro lúčia s hokejom na najvyššej úrovni alebo v ňom zostávajú v pozíciách konzultantov. Kanaďan Craig Ramsay mal vtedy v auguste 2017 už 66 rokov, ale neváhal vydať sa na slovenské dobrodružstvo.Večne usmiaty a dobre naladený, zároveň patrične rozhľadený a pokorný. Dnes oslavuje okrúhlu sedemdesiatku a so Slovenskom stále túži po významnejšom medzinárodnom úspechu. Aj preto napriek pandemickým škrtom z vlaňajška kývol na predĺženie ponuky pokračovať ako hlavný tréner A-tímu SR."Neviem, či máme slovenského trénera, ktorý by bol pripravený na podobnú výzvu a tlak spojený s touto funkciou. Okrem toho, nikto sa do nej ani nehrnie. Je to veľmi zodpovedný post. Tréner národného tímu je ostro sledovaný. Nebola lepšia voľba ako Craig Ramsay,“ povedal prezident SZĽH Miroslav Šatan pri novej dohode s Ramsaym, cituje ho denník Šport.Zmluva znie na rok 2021 s dodatkom, že ak tím postúpi z augustovej olympijskej kvalifikácie, predĺži sa do olympijských hier v Pekingu 2022.Ramsay má za sebou ako hráč 1070 zápasov v NHL, strelil v nich 252 gólov a pridal 420 asistencií. V play-off odohral 89 zápasov so 48 bodmi za 17 gólov a 31 asistencií. Okrem ofenzívy vynikal aj dôslednou defenzívnou hrou a to sa snaží vštepovať svojim zverencom aj ako tréner."V tíme Buffalo Sabres svojho času založili takzvanú utlmovaciu formáciu, proti ktorej si elitní útočníci súperov nevedeli poradiť. Výnimočné na Ramsayho formácií bolo, že z nej nebola len akási checking-line. Ona bola aj ofenzívne produktívna," všimol si oficiálny web SZĽH.V drese Buffala odohral v najlepších rokoch 776 zápasov za sebou. Táto séria je dodnes štvrtou najdlhšou v NHL. Z hry ho vyradila až zlomenina nohy v roku 1983. "Som na to hrdý. Časom sa však môj pohľad na prekonávanie takýchto rekordov zmenili. Nikdy by som nežiadal hráča, aby sa snažil o niečo podobné. Každému odporúčam práveže viac oddychu a pokoja, keď je to možné," poznamenal Ramsay.Ako tréner nie je zástanca tvrdých metód a zvýšeného hlasu na hráčov. Svoje hokejové know-how otesané 40 rokmi v NHL, kde pôsobil vo viacerých tímoch ako hráč, hlavný tréner, asistent, skaut aj konzultant, preniesol na Slovensko a snaží sa ho vštepovať nielen hráčom, ale aj ich zázemiu z radov trénerov či funkcionárov. Svoju trénerskú kariéru založil na úprimnosti, vzájomnom rešpekte a tvrdej práci."Vždy sa snažím ovplyvňovať hráčov svojím pokojom. Kľúčové je pracovať v prostredí, kde ľuďom človek nevnucuje, čo majú robiť. To nie je efektívne. Dôležitý je dialóg, diskusia, dohoda, spoločné riešenie. Ak pomôžem hráčom pochopiť, prečo som si ich vybral, prečo sú v tíme, prečo vykorčuľujú na ľad a skrížia hokejky so súperom, prečo majú blokovať, prihrávať a stáť v dráhe strely, môžeme byť úspešní. Nie im to diktovať a na nich tlačiť. Treba ich k tomu naviesť, aby na to prišli sami. Hráči musia porozumieť, čo sa ich snažíte naučiť. Musia sa však cítiť komfortne. Na tom bazírujem,“ cituje Craiga Ramsayho hockeyslovakia.sk.Jeden z lídrov slovenskej reprezentácie, obranca Andrej Sekera , pre Šport o Ramsaym povedal: "Craig posunul reprezentáciu jednoznačne vpred. Nebál sa dať na domácom šampionáte pred dvoma rokmi šancu mladým hráčom. Veď do tímu zapracoval vtedajších tínedžerov Martina Fehérváryho, Adama Lišku, Mariána Studeniča či iných mladých hráčov. Dal im zodpovednosť a oni sa mu odvďačili dobrou prácou. Dúfam, že bude pokračovať vo svojej filozofii. K sedemdesiatke mu prajem všetko najlepšie a veľa zdravia."