CRESCO REAL ESTATE spúšťa predaj domov v bratislavskej Dúbravke

29.10.2021 (Webnoviny.sk) -"Teší nás, že hoci je aktuálne situácia na trhu so stavebným materiálom komplikovaná, darí sa nám realizovať projekt Agáty podľa plánu. Finišujeme rokovania týkajúce sa výberu generálneho dodávateľa stavby, ako aj financujúcej banky. Rovnako sme podľa plánu spustili stavebné práce na pozemku. Musím prezradiť, že záujem ľudí o kvalitné bývanie v Bratislave v blízkosti lesa v Agátoch je enormný," hovoríProjekt Agáty vyrastie v bezprostrednom susedstve lesa, športového klubu, ale aj služieb v neďalekej nákupno-zábavnej zóne. Developer chce projektom osloviť široké spektrum záujemcov, ktorí hľadajú nielen trvalé bývanie, ale aj komfortnú alternatívu rekreačného či víkendového bývania alebo dlhodobé zhodnocovanie financií cez investičnú nehnuteľnosť.Realizačný tím developera aktuálne vyčistil oplotenú parcelu a v najbližších týždňoch ukončí prekládku vzdušného vysokého napätia do zeme popri hranici pozemku. Následne sa začnú práce na zariadení staveniska a samotná výstavba.V máji tohto roka pustil CRESCO REAL ESTATE do predaja 121 bytov a apartmánov, od polovice októbra 2021 si prídu na svoje aj záujemcovia o domy:"Komplex 29 domov s podlahovou plochou 137 m2 – 189 m2 a so záhradkami s výmerami od 99 m2 do 369 m2 vyrastie oproti hlavnému objektu s bytmi a apartmánmi, v tesnom susedstve chráneného územia lesa Devínskej Kobyly. Táto lokalita vylučuje možnosť ďalšej zástavby. Budúci obyvatelia majú zaručené maximálne súkromie," dopĺňaZ 29 domov je 28 koncipovaných ako dvojdomy, ktoré sa dotýkajú bočnou stenou. Každý dom však má vlastnú stenu s tepelnou aj zvukovou izoláciou. Domy sú dvoj – a trojpodlažné s piatimi izbami, pričom v niektorých typoch domov je súčasťou prízemia vnútorná garáž. Každý dom má vlastnú záhradu so súkromím orientovanú smerom do zelene.Ambícia rezidenčného developera pustiť sa aj do výstavby domov je v Bratislave momentálne ojedinelá. "Aktuálne sme jeden z mála developerov, ktorý ponúkne priamo v Bratislave projekt s domami so záhradami. Predpokladáme, že o ne bude obrovský záujem," hovoríRezidenčný trh na Slovensku trpí akútnym nedostatkom bývania, najmä v novostavbách. Projekt Agáty sa orientuje na široké spektrum potenciálnych klientov. Komplex ponúka okrem 29 domov so záhradkami aj 121 bytov a apartmánov. Všetky produkty sú určené tak na dlhodobé, ako aj krátkodobé, napríklad víkendové bývanie. Agáty sú však zaujímavé aj pre tých, ktorí chcú dlhodobo zhodnocovať svoje úspory a obzerajú sa po investičných nehnuteľnostiach Dúbravské Agáty sú výborným východiskovým bodom na výlety na Devín či Devínsku Kobylu. Okrem toho pozdĺž celého projektu pribudne cyklotrasa, ktorá by sa v budúcnosti mala napojiť na mestský cyklochodník. Projekt ponúka aj veľmi zaujímavú občiansku vybavenosť. Súčasťou Agátov bude menšia posilňovňa, komunitný vnútroblok s hernými prvkami či spoločný bazén, čo nie sú takisto zatiaľ štandardné prvky bratislavských developerských projektov.Architektonický návrh projektu, ktorý rešpektoval dané prostredie, pripravilo štúdio COMPASS ARCHITEKTI, ktoré pre CRESCO REAL ESTATE navrhlo väčšinu obytných súborov v Slnečniciach.Plánované rozvojové zámery Dúbravky ešte viac posilnia atraktivitu mestskej štvrti a prispejú k ešte väčšiemu komfortu obyvateľov najmä v dostupnosti z iných častí mesta.Hoci Dúbravka poskytuje veľmi komfortnú infraštruktúru a bezproblémovú dostupnosť do a von z mesta, v blízkosti Agátov plánuje mestská časťaž do Borov a Devínskej Novej Vsi.S predĺžením trate súvisí aj výstavba(TIOP), ktorá je naplánovaná na najbližšie roky. Terminál umožní v budúcnosti využívať železničnú dopravu v priamom napojení na automobilovú dopravu, mestské a prímestské linky, električku, pešie chodníky, ako aj cyklochodníky.Informačný servis