Cristiano Ronaldo bude za Juventus debutovať v nedeľu

Portugalský hráč Cristiano Ronaldo. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Villar Perosa 11. augusta (TASR) - Cristiano Ronaldo by mal v nedeľu debutovať v drese talianskeho futbalového klubu Juventus Turín.Turínčania odohrajú v mestečku Villar Perosa tradičný prípravný zápas s vlastnými mládežníkmi a Ronaldo v ňom nebude chýbať, informovala agentúra DPA.Podľa medializovaných informácií sa predalo všetkých 5000 vstupeniek. V súvislosti so stretnutím platia v štvortisícovom mestečku prísne bezpečnostné opatrenia.Portugalský reprezentant prestúpil v júli do Turína z Realu Madrid.