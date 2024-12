Cristiano Ronaldo podporil Rúbena Amorima, Vinícius Júnior mal podľa neho dostať Zlatú loptu

28.12.2024 (SITA.sk) - Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo podporil trénera anglického klubu Manchester United Rúbena Amorima a vyjadril presvedčenie, že po jeho ťažkom začiatku v Premier League sa "búrka skončí". Ronaldo, ktorý momentálne pôsobí v saudskoarabskom klube Al-Nassr , to povedal po tom, ako ho ocenili za najlepšieho hráča na Blízkom východe v rámci odovzdávania trofejí Globe Soccer Awards v Dubaji.Spomenutý Rúben Amorim prevzal Manchester United po odvolaní holandského kouča Erika ten Haga , pričom v prvých desiatich súťažných zápasoch na lavičke "červených diablov" utrpel až päť prehier a mužstvo pod jeho vedením sa nachádza na 14. mieste tabuľky Premier League, len osem bodov nad pásmom zostupu."Amorim odviedol fantastickú prácu v Portugalsku s mojím Sportingom," uviedol 39-ročný Ronaldo. "Ale Premier League je niečo iné, najkonkurenčnejšia liga na svete."Ronaldo, ktorého druhé pôsobenie v United skončilo v novembri 2022 pre nezhody s Ten Hagom, dodal: "Problém nie je v tréneroch. Je to ako akvárium, v ktorom máte chorú rybu. Keď ju vyberiete von, vyriešite problém. Ale ak ju vložíte späť do akvária, bude opäť chorá."Rodák z Madeiry tiež povedal, že Vinicius Júnior si zaslúžil získať prestížne ocenenie Zlatá lopta viac ako Španiel Rodri. "Vinicius si zaslúžil Ballon d'Or. Bolo nefér, že prehral. Hovorím to pred všetkými," skonštatoval Cristiano Ronaldo.