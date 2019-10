ČSA kupujú 7 nových lietadiel Airbus, začnú lietať už v budúcom roku

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Palkovič Foto: TASR - Martin Palkovič

Praha 23. októbra (TASR) - České aerolínie (ČSA) uzatvorili dohodu s európskym výrobcom lietadiel Airbus o dodávke siedmich strojov. Ide o štyri nové lietadlá A220-300 a tri stroje A321XLR. Informovala o tom v stredu spoločnosť ČSA, na ktorú sa odvolal server novinky.cz.Server dodal, že skupina Smartwings, do ktorej spoločnosť ČSA patrí, rokovala s Airbusom o dodávke lietadiel niekoľko mesiacov. Prvé dva stroje Airbus A220-300 zaradí letecká spoločnosť do flotily už koncom budúceho roka. Ďalšie potom český prepravca získa v 1. polroku 2021.Nové stroje nahradia turbovrtuľové lietadlá ATR vo flotile ČSA, ktorých prevádzka by sa mala ukončiť v priebehu budúceho roka. Dodávky väčších lietadiel A321XLR s dlhým doletom sú naplánované na rok 2025.