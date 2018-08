ČSOB v 1. polroku dosiahla zisk 37,8 milióna eur

Foto: Andrej Galica Foto: Andrej Galica

Bratislava 9. augusta (TASR) - Skupina ČSOB dosiahla v prvom polroku tohto roka čistý zisk 37,8 milióna eur. Medziročne klesol o 3,4 milióna eur. Vyplýva to zo zverejnených údajov banky.Čisté úrokové výnosy medziročne klesli o 1,4 % na 101,8 milióna eur, čo bolo spôsobené pretrvávajúcim vplyvom trhového prostredia nízkych úrokových sadzieb. ČSOB uviedla, že čiastočne kompenzuje vývoj na trhu zvýšením objemu poskytnutých úverov a nižšími nákladmi na financovanie.Čisté výnosy z poplatkov a provízií za prvých šesť mesiacov tohto roka medziročne vzrástli o 6,8 % a dosiahli výšku 33,2 milióna eur. Pod tento nárast sa podľa banky podpísala najmä zmena v rámci stratégie obsluhy prémiového segmentu.Výnosy celkom medziročne klesli o 3,4 % na 141,5 milióna eur v 1. polroku tohto roka, čo bolo podľa banky ovplyvnené predovšetkým nižším čistým ziskom z finančných operácií.uviedol generálny riaditeľ a predseda predstavenstva ČSOB Daniel Kollár.Úvery poskytnuté klientom sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku zvýšili o 9,3 %, čím dosiahli výšku 6,9 miliardy eur. Najvyšším medziročným tempom rastu, a to o 20,3 % stúpol objem poskytnutých spotrebných úverov. Objem úverov na bývanie sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku zvýšil o 12 % a vďaka európskym podporným mechanizmom (tzv. Junckerov plán) naďalej rástli aj investičné úvery poskytnuté živnostníkom a malým podnikateľom. Zvýšený záujem prejavili klienti aj o kreditné karty, ktorých objem vzrástol medziročne o 17,6 %.Vklady a úvery prijaté od klientov medziročne vzrástli o 8,5 %, čím sa ich objem zvýšil na 6,3 miliardy eur. Vklady na bežných účtoch fyzických osôb sa zvýšili o 8,4 % a objem investovaných prostriedkov do podielových fondov o 10,1 %. Opravné položky a rezervy na podsúvahové riziká medziročne klesli o 2,3 milióna eur.Konsolidovaná bilančná suma ČSOB dosiahla ku koncu júna 2018 úroveň 9,5 miliardy eur a medziročne tak vzrástla o takmer 6,7 %.