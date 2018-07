ČSSD odložila zasadanie predsedníctva o Pochem

Na archívnej snímke Jan Hamáček, predseda ČSSD. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 17. júla (TASR) - Na utorok naplánované mimoriadne zasadanie predsedníctva Českej strany sociálnodemokratickej (ČSSD), ktoré zvolal jej líder Jan Hamáček, aby s kolegami riešil predovšetkým situáciu v rezorte zahraničných vecí, sa uskutoční v neskoršom, zatiaľ nestanovenom termíne.Dôvodom je značný počet ospravedlnení dovolenkujúcich sociálnych demokratov, informovali české médiá.ČSSD nominovala do čela rezortu diplomacie europoslanca Miroslava Pocheho, ten však dočasne riadi Jan Hamáček, pretože prezident Miloš Zeman Pocheho odmietol vymenovať za ministra.ČSSD síce oficiálne trvá na Pocheho nominácii, v strane sa však ozvali medzičasom aj hlasy, že by sa jej mala vzdať, čo napríklad vyhlásil aj prvý podpredseda sociálnych demokratov Jiří Zimola.Hamáček, ktorý zastáva vo vláde premiéra Andreja Babiša post vicepremiéra a ministra vnútra, už predtým opakovane vyhlásil, že situácia s jeho poverením riadenia rezortu diplomacie by mala trvať maximálne niekoľko týždňov.Miroslav Poche nepôsobí na Ministerstve zahraničných vecí ČR v rozpore s pôvodnými informáciami vo funkcii politického tajomníka a nemá tam ani žiadnu oficiálnu funkciu.Iba pred dvoma dňami nadobudla platnosť nová systemizácia pre české ministerstvo zahraničných vecí. V rámci nej budú v rezorte obnovené funkcie politických námestníkov a vznikne aj sedemčlenný politický kabinet ministerstva. Navyše dôjde k zlúčeniu dvoch odborov a vzniku nového analytického útvaru. V rámci systematizácie by na ministerstve mal pôsobiť aj Poche.