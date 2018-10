CSU chce i napriek volebnému neúspechu pokračovať takmer bezo zmien

Na vytvorenie novej bavorskej vlády by sa podľa CSU nemalo čakať pridlho. Už v stredu by sa mali začať sondážne rokovania s predstaviteľmi ďalších politických strán a samotné koaličné rokovania by sa mali rozbehnúť ešte v tomto týždni. Na snímke uprostred Markus Söder. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Mníchov 15. októbra (TASR) - Doterajšieho krajinského premiéra Markusa Södera nominovalo predsedníctvo Kresťanskosociálnej únie Bavorska (CSU) v pondelok opäť na funkciu predsedu bavorskej vlády, a to jednohlasne. Platí to i napriek tomu, že v nedeľňajších krajinských voľbách v Bavorsku, bašte CSU, dosiahla strana druhý najhorší volebný výsledok v histórii a prišla o absolútnu väčšinu v Krajinskom sneme (Landtagu) v Mníchove.Informácie priniesol Bavorský rozhlas (BR) i prvý program verejnoprávnej televízie ARD.Podľa tých istých zdrojov sa špičky CSU súčasne vyslovili za to, aby post šéfky bavorského parlamentu zastávala doterajšia krajinská vicepremiérka Ilse Aignerová.Ďalšou prediskutovanou otázkou bolo personálne obsadenie funkcie šéfa frakcie CSU v krajinskom parlamente, ktorým by mal zostať Thomas Kreuzer.Predseda strany, spolkový minister vnútra Horst Seehofer už skôr naznačil, že nemieni rezignovať, ale pokračovať v spolupráci s Markusom Söderom. Za svoju aktuálnu úlohu považuje prípravu CSU na voľby do Európskeho parlamentu v budúcom roku a na bavorské komunálne voľby v roku 2020. Zároveň netajil, že sa mieni postarať aj o stabilitu "veľkej koalície" v Berlíne.Na vytvorenie novej bavorskej vlády by sa podľa CSU nemalo čakať pridlho. Už v stredu by sa mali začať sondážne rokovania s predstaviteľmi ďalších politických strán a samotné koaličné rokovania by sa mali rozbehnúť ešte v tomto týždni.Najpravdepodobnejším koaličným partnerom CSU sú Freie Wähler (Slobodní voliči), keďže Söder už v nedeľu večer v reakcii na predbežné volebné výsledky naznačil, že by uprednostnil konzervatívnu koalíciu. Aj líder zoskupenia Freie Wähler Hubert Aiwanger už počas kampane nenechal nikoho na pochybách, že by rád bol súčasťou budúcej koalície, a v nedeľu večer to vystupňoval formuláciou, že čaká na telefonát z CSU.Pre CSU môžu však rokovania s Freie Wähler priniesť nutnosť bolestivých ústupkov. Na jednej strane je jej postavenie slabšie ako v roku 2008 pri vtedajších rokovaniach s liberálmi z FDP, na strane druhej bude mať za rokovacím stolom podstatne silnejšieho partnera, ktorý je navyše poučený skúsenosťami a chybami liberálov spred desiatich rokov.Aiwanger už naznačil, že by požadoval až do päť krajinských ministerstiev pre nominantov svojho zoskupenia, a má aj ďalšie programové požiadavky, ktoré nie sú kompatibilné s predstavami CSU.