CSU odložila rozhodnutie o možnom partnerovi v Bavorsku na štvrtok

Nemecká kancelárka Angela Merkelová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Mníchov 17. októbra (TASR) - Sondážne rokovania po nedeľňajších krajinských voľbách v Bavorsku pokračovali v Mníchove stretnutím vedúcich predstaviteľov Kresťanskosociálnej únie (CSU) a zelených. Už predtým rokovalo vedenie CSU so zoskupením Freie Wähler (Slobodní voliči), ktoré je všeobecne považované za najpravdepodobnejšieho koaličného partnera CSU v budúcej krajinskej vláde.Bavorský krajinský premiér Markus Söder hovoril aj po stretnutí so zelenými o konštruktívnom rozhovore, pri ktorom sa vynorilo mnoho spoločného i odlišného.formuloval a tým nepriamo naznačil smer, ktorým sa jeho strana zrejme vyberie.Vyplýva to z informácií tlačovej agentúry DPA.Aj volebný líder zelených Ludwig Hartmann netajil po rozhovoroch existenciu niektorých hlboko rozdielnych názorov.Rozhodnutie o účastníkoch koaličných rokovaní však v stredu v Mníchove oficiálne nepadlo a ani nepadne.CSU totiž zrušila plánovaný videomost s členmi svojho predsedníctva a po zvážení všetkých pre a proti sa chce o budúcom koaličnom partnerovi rozhodnúť vo štvrtok.