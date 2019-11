Cuadrado predĺžil kontrakt s Juventusom do roku 2022

Na archívnej snímke Juan Cuadrado Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Turín 22. novembra (TASR) - Kolumbijský futbalista Juan Cuadrado predĺžil zmluvu so svojím klubom Juventus Turín až do roku 2022. Tridsaťjedenročný krídelník nasledoval kroky spoluhráča Leonarda Bonucciho, ktorý podpísal nový kontrakt s úradujúcim talianskym majstrom už v utorok.Cuadrado, ktorý okrem pravého krídla dokáže nastupovať aj na poste pravého obrancu, prišiel do Juventusu v roku 2015 na hosťovanie z Chelsea. O dva roky neskôr sa zmenil jeho transfer na trvalý, "stará dáma" zaplatila za neho Londýnčanom 20 miliónov eur. Kolumbijský reprezentant odohral za Juventus dokopy 151 zápasov, v ktorých strelil 15 gólov, pri ďalších 28 asistoval. S klubom získal štyri ligové tituly, trikrát vyhral domáci pohár a raz taliansky Superpohár. Informovala o tom agentúra AFP.