Čudné nominácie strán do štátnej volebnej komisie. Smer dodal eštebáka aj Ficovho bratranca

Štyroch ľudí pripravil o prácu

Ostatné strany veľmi nezaostali

Sme rodina zase Petra Zoľáka, spolupodnikateľa šéfa strany Borisa Kollára. Za ľudí poslala do komisie Radovana Ondrejku, podnikateľa a neúspešného kandidáta do parlamentu.

21.4.2020 - Na správnosť volieb na Slovensku by mali dozerať niekdajší agent Štátnej bezpečnosti (ŠtB) Ján Knapp či bratranec Roberta Fica (Smer - SD) Jaroslav Rybanský. Uvádza to mimovládna organizácia Transparency International Slovensko (TIS) vo svojom profile na sociálnej sieti.Knapp ako aj ďalší by sa mali od tohto týždňa stať na štyri roky členmi štátnej volebnej komisie, ktorá dohliada na priebeh volieb.Knapp podľa spisu, ktorý v roku 2009 preskúmal investigatívny novinár Marek Vagovič, bral za spoluprácu s tajnou komunistickou službou peniaze a štyria ľudia prišli po jeho udaniach o prácu.Pred a po Nežnej revolúcii pracoval niekdajší agent v parlamente, dnes je na dôchodku. Do funkcie volebného dozoru s mesačnou odmenou 1 650 eur ho nominovala strana Smer - sociálna demokracia (Smer-SD).Ďalšími dvomi nominantmi strany Smer - SD do volebnej komisie sú Jaroslav Rybanský, bratranec Roberta Fica a Alojz Hambálek, neúspešný kandidát strany vo voľbách, predtým poslanec.Politické strany celkovo nominujú 10 zo štrnástich členov komisie. Zvyšných členov nominovali Generálna prokuratúra SR, Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ), Najvyšší a Ústavný súd SR. Nominanti sa členmi štátnej komisie stanú automaticky, a to zložením sľubu. Neexistuje nutnosť odhlasovať ich.Ani ostatné strany sa však oproti Smeru podľa mimovládky „nevyznamenali“. Sloboda a Solidarita (SaS) nominovala neznámu osobu, bývalého úradníka ministerstva zdravotníctva, dnes dôchodcu Karola Kubelu.Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), ktoré pred voľbami kritizovalo neodbornosť štátnych nominantov Smeru, zase do komisie pre dozor nad voľbami a ich financovaním delegovalo experta na železničnú dopravu Jiřího Kubáčka a bývalého učiteľa, poslanca a vo voľbách neúspešného kandidáta Miroslava Sopka.Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) nominovala svojho „dvorného advokáta“ Radovana Hrádeka ako aj Mareka Mališa, bývalého krajského šéfa Strany zelených, ktorý sa v župných voľbách v roku 2017 vzdal v prospech Mariana Kotlebu.„Na dobre platené miesta poslali poväčšine ľudí, ktorí nemajú s dozorom volieb, volebnou legislatívou, kontrolou financovania politických strán či aspoň s morálnou autoritou v spoločnosti nič spoločné. Vyzývame všetky strany, aby zdôvodnili výber svojich kandidátov, a tieto nominácie nakoniec prehodnotili,“ uzavrela TIS.