Cudzinci sa budú učiť slovenský jazyk a spoznajú kultúru

Bratislava 28. júna (TASR) - Univerzita Komenského (UK) v Bratislave privíta cudzincov, ktorí sa budú na Slovensku učiť slovenský jazyk a kultúru. Tento ročník nesie podtitul. Letnú univerzitu slovenského jazyka a kultúry organizuje Centrum ďalšieho vzdelávania UK už 29. rok. TASR o tom informovala hovorkyňa UK Lenka Miller.Letná univerzita sa začína otváracím ceremoniálom v Modre v pondelok 1. júla.poznamenala Miller. Popri vzdelávaní ponúka škola sprievodný program ako jazykovednú prednášku, stretnutie s historikom a archeologičkou, nácvik folklórnych tancov, ľudových piesní a gastronomický workshop.Na programe sú aj fakultatívne výlety za kultúrnymi a historickými pamiatkami do blízkeho aj vzdialeného okolia Modry, exkurzia do najkrajších miest Slovenska a pamiatok zapísaných vo svetovom dedičstve UNESCO. Slávnostné ukončenie Letnej univerzity bude opäť v Modre 18. júla.K učeniu slovenčiny motivujú študentov rôzne pracovné i osobné dôvody.povedal Tamás Miklós Berki z Maďarska. Francúzska Nicole Dailcroixová často cestuje na Slovensko a má tu i slovenských priateľov. Slovenčine rozumie, ale rada by si precvičila konverzáciu.uviedol Thomas Rebold z USA.Primárnym cieľom je naučiť a zdokonaliť sa v slovenskom jazyku, ale aj rozšíriť jazykovedné, literárne či kultúrne a historické poznatky o Slovensku a Bratislave ako hlavnom meste SR, rozvíjať jazykové kompetencie v odborných predmetoch a získať zručnosti na úspešné absolvovanie prijímacích testov všeobecných študijných predpokladov.