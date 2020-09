Cudzinci sa do Argentíny stále nedostanú, na udelenie výnimky si musíte podať žiadosť

Cestu do Argentíny musíte odôvodniť

20.9.2020 (Webnoviny.sk) - V Argentíne naďalej platí zákaz vstupu pre cudzincov, ktorí nemajú povolenie na pobyt. Informuje o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) na svojej webovej stránke. Zákaz je platný až do odvolania.Slováci môžu žiadosť o výnimku na vstup do krajiny podať na konzulárnom oddelení Veľvyslanectva Argentíny vo Viedni.Na konzulárnom oddelení je potrebné najskôr telefonicky alebo mailom dopredu dohodnúť termín podania žiadosti.„V žiadosti je potrebné odôvodniť potrebu cesty. Na podanie takejto žiadosti nie je stanovený administratívny formulár. Po udelení výnimky je žiadateľ povinný splniť všetky aktuálne platné podmienky vstupu cudzincov na územie Argentíny,“ informuje rezort diplomacie.Slovenské veľvyslanectvo v Buenos Aires nie je oprávnené v mene občanov Slovenska podávať takéto žiadosti a ani nemôže rozhodnúť o povolení na vstuppre slovenských občanov. Rozhoduje o tom Národný migračný úrad Argentíny.Ten môže povoliť výnimku a umožniť vstup nerezidentného cudzinca na územie Argentíny, a to v prípade zlúčenia rodiny, neodkladného lekárskeho liečenia alebo plnenia „esenciálnych úloh“ firmy či podnikania.Slováci môžu v prípade potreby kontaktovať Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Buenos Aires na 24-hodinovom pohotovostnom telefónnom čísle: +54 9 11 4423 8506, alebo na mailovej adrese emb.buenosaires@mzv.sk.