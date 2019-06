Cully majstrom SR v časovke, mezi ženami vyhrala Jaseková

Na snímke zľava slovenskí cyklisti Marek Čanecký (2. miesto), víťaz Ján Andrej Cully a Patrik Tybor (3. miesto) v časovke kategórie Elite počas spoločných majstrovstvách SR a ČR v cestnej cyklistike pri obci Voderady vo štvrtok 27. júna 2019. Foto: TASR - Lukáš Grinaj Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Na snímke zľava slovenskí cyklisti Samuel Oros (2. miesto), víťaz Martin Vlčák a Andrej Komora (3. miesto) v časovke kategórie U23 počas spoločných majstrovstvách SR a ČR v cestnej cyklistike pri obci Voderady vo štvrtok 27. júna 2019. Foto: TASR - Lukáš Grinaj Foto: TASR - Lukáš Grinaj

výsledky časovky MSR:

muži elite SR (41 km): 1. Ján Andrej Cully 54:24,16 min, 2. Marek Čanecký 55:36,67, 3. Patrik Tybor (všetci Dukla Banská Bystrica) 55:50,03



muži elite ČR (41 km): 1. Jan Bárta (Elkov-Author) 51:01,59 min, 2. Josef Černý (CCC Team) 51:34,24, 3. Petr Vakoč (Deceunick - Quick Step) 52:17,58



muži do 23 rokov (41 km): 1. Martin Vlčák 57:03,96 min, 2. Samuel Oros (obaja Dukla Banská Bystrica) 57:58,92, 3. Andrej Komora (CK CYKLOGLAJZA BB) 58:29,15



juniori (20,5 km): 1. Filip Lohinský 27:27,84 min, 2. Pavol Kramarčík 27:33,86, 3. Simon Nagy (všetci TJ Slávia ŠG Trenčín) 28:00,44



ženy a juniorky (20,5 km): 1. Tatiana Jaseková (BIKEPRO SPORT) 29:58,83 min, 2. Nora Jenčušová (SCHWABIK CYCLING CEA) 30:18,98, 3. Mariana Findrová (CK Banská Bystrica) 30:22,49

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Voderady 27. júna (TASR) - Majstrom Slovenska v časovke jednotlivcov sa stal Ján Andrej Cully. Dvadsaťtriročný jazdec cyklistického tímu Dukla Banská Bystrica dosiahol vo štvrtkovej jazde proti chronometru na 41 km dlhej trati vo Voderadoch najlepší čas 54:24,16 minúty.Cullyho tímový kolega a obhajca troch národných časovkárskych titulov za sebou Marek Čanecký obsadil druhú priečku (55:36,67 min). Nadvládu jazdcov Dukly potvrdil umiestnením na bronzovom stupienku Patrik Tybor (55:50,03 min). Čanecký s Tyborom mali v nohách utorkový štart na II. európskych hrách v Minsku v tejto disciplíne.V ženskej kategórii triumfovala v rámci MSR favoritka na prvenstvo Tatiana Jaseková z tímu BIKEPRO SPORT, ktorá na polovičnej trati zvíťazila s vyše 20-sekundovým náskokom pred druhou v poradí a súčasne najlepšou juniorkou Norou Jenčušovou. Medzi mužmi do 23 rokov suverénnym spôsobom zvíťazil Martin Vlčák z banskobystrickej Dukly, ktorý mal pred Samuelom Orosom takmer 55-sekundový náskok. Medzi juniormi bol zo Slovákov najrýchlejší Filip Lohinský pred oddielovými kolegami z TJ Slávia ŠG Trenčín Pavlom Kramarčíkom a Simonom Nagyom.Organizátori situovali časovku do lokality k výrobným podnikom v okolí Samsungu Voderady. Na pretekárov čakala rovinatá, no technicky náročná trať so štyrmi, pri mužoch až ôsmimi otočkami a desiatimi kruhovými objazdmi. Jej základná celková dĺžka bola 20,5 km, muži a pretekári do 23 rokov išli trasu v tropických horúčavách dvakrát.Spoločný šampionát pokračuje v Trnave v sobotu 29. júna pretekmi juniorov (128 km) a mužov do 23 rokov (156 km). V nedeľu 30. júna sú na programe preteky mužov s hromadným štartom (187 km) aj s hlavným ťahákom podujatia - trojnásobným majstrom sveta Petrom Saganom, ktorý sa chystá zabojovať na Tour de France o siedmy zelený dres pre víťaza bodovacej súťaže. Juniorky a ženy sa v pretekoch s hromadným štartom predstavia 7. júla vo Vidnave v Česku.