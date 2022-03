Cvičenie Saber Strike prešlo do taktickej fázy, vojaci plnia rôzne úlohy (foto)

Jednotka bezpilotných prostriedkov nevykonáva činnosť

Jedna z hlavných výcvikových aktivít

7.3.2022 - Medzinárodné vojenské cvičenie Saber Strike 22 prešlo do taktickej fázy. Súčasťou dva roky plánovaného cvičenia je 2 200 vojakov, z toho 1 500 príslušníkov amerických ozbrojených síl so 600 kusmi bojovej a zabezpečovacej techniky.Vojaci plnia úlohy cielené na spoločnú pripravenosť na rýchle a efektívne presuny spojeneckých jednotiek v zimných podmienkach, vedenie obranných operácií a ich komplexnú logistickú podporu. Informoval o tom hovorca Ozbrojených síl SR (OS SR) Cvičenie prebieha v priestoroch Centra výcviku Lešť, posádkového cvičiska Levice a tiež letísk Sliač a Kuchyňa. Na letisku v Boľkovciach je umiestnená americká jednotka bezpilotných prostriedkov, ktorá ale z dôvodu operačnej požiadavky veliteľa cvičiacich jednotiek a nepriaznivého počasia nevykonáva svoju činnosť.„Cvičenie Saber Strike 22 prebieha podľa plánu. Pre OS SR je to unikátna príležitosť na precvičenie našich spôsobilostí podpory spojeneckých jednotiek a precvičenie interoperability. Toto cvičenie je jednou z hlavných výcvikových aktivít OS SR v roku 2022,“ uviedol zástupca náčelníka Generálneho štábu OS SR Ľubomír Svoboda , ktorý je zároveň veliteľom Saber Strike 22 na Slovensku. Pripomenul tiež, že toto cvičenie sa koná okrem Slovenska aj v Nemecku, Poľsku, Českej republike a v pobaltských krajinách, a to za účasti ozbrojených síl celkovo z 13 krajín.Ukončenie cvičenia je plánované na 14. marca, pričom už nasledujúci deň sa uskutočnia prvé presuny nasadených spojeneckých jednotiek do svojich mierových posádok v Nemecku.