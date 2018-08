Cyklista Dennis víťazom úvodnej časovky Vuelty, Sagan 58.

Rohan Dennis, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Malaga 25. augusta (TASR) - Austrálsky cyklista Rohan Dennis sa stal víťazom sobotnej časovky jednotlivcov, ktorou odštartoval 73. ročník pretekov Vuelta a Espaňa. Jazdec tímu BMC Racing dosiahol na 8 kilometrov dlhej trati v uliciach Malagy čas 9 minút a 39 sekúnd a o 6 sekúnd odsunul na druhé miesto Poliaka Michala Kwiatkowského (Sky).Na tretej priečke skončil v prológu Belgičan Victor Campenaerts zo stajne Lotto Soudal (+7 s). Slovenský jazdec Peter Sagan z tímu Bora-Hansgrohe obsadil 58. miesto so stratou 38 sekúnd na víťaza.Dennis potvrdil, že patrí medzi najlepších časovkárov na svete a dosiahol 24. triumf v profipelotóne. Zároveň sa ako prvý obliekol do červeného dresu pre lídra pretekov. Vuelta pokračuje v nedeľu zvlnenou 2. etapou z Marbelly do Caminito del Rey (163,5 km).