Cyklista Pinot vyhral 15. etapu Vuelty, Yates pokračuje v červenom

Francúzsky cyklista Thibaut Pinot. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Lagos de Covadonga 9. septembra (TASR) – Víťazom horskej 15. etapy cyklistických pretekov Okolo Španielska sa stal Francúz Thibaut Pinot. Za jazdcom tímu Groupama-FDJ prišiel do cieľa s 28-sekundovým odstupom Kolumbijčan Miguel Angel Lopez (Astana). Tretia priečka patrila Britovi Simonovi Yatesovi (Mitchelton-Scott), ktorý si udržal miesto na čele priebežného poradia.Náročná etapa s dvoma prémiami prvej, jednou tretej kategórie a jednou najvyššej kategórie HC merala 178 km a viedla z Ribera de Arriba do Lagos de Covadonga.Pred druhým voľným dňom čakal cyklistov úsek, v ktorom väčšinu času jazdili iba smerom nahor a dolu. Napriek aktivite niektorých jazdcov sa po štarte nepodarilo sformovať úspešný únik. Na prvej prémii dňa Alto de Santo Emiliano (3. kategória, dĺžka 6,1 km, priemerný sklon 4,7%) bral body Belgičan Thomas de Gendt (Lotto Soudal). Napokon sa po 35 kilometroch oddelil tucet v zložení Ivan Garcia Cortina (Bahrain-Merida), Nicolas Roche (BMC Racing Team), Imanol Erviti (Movistar), Ben King (Dimension Data), Pierre Rolland (Education First-Drapac), George Bennett, Danny Van Poppel (obaja LottoNL-Jumbo), Tao Geoghegan Hart (Team Sky), Bauke Mollema, Fabio Felline (obaja Trek-Segafredo), Valerio Conti (UAE Team Emirates) a Nick Schultz (Caja Rural-Seguros RGA) a v typickom hmlistom astúrskom počasí si vybudoval na pelotón, v ktorom jazdil aj Peter Sagan, päťminútový náskok.Prvý nedeľný prejazd cez Mirador del Fito (1. kategória, dĺžka 7,1 km, priemerný sklon 7,7%), ktorý bol "predjedlom" pred náročným finále etapy, patril Holanďanovi Mollemovi, za ktorým nasledovali Američan King a Francúz Rolland. Na druhom, kratšom prejazde z inej strany, ktorý dvanástku v úniku rozdelil, bral desať bodov King. Na čele pokračovalo silné trio Mollema, Garcia Cortina a Bennett a pelotón vedený Astanou v tejto fáze postupne ukrajoval z ich náskoku, ktorý sa dvadsať kilometrov pred cieľom stabilizoval na 2:30 min.Pred záverečným, 11,7 km dlhým stúpaním na Lagos de Covadonga (kategória HC) sa sformovala desaťčlenná vedúca skupina. Rýchlostnú prémiu najlepšie zvládol Garcia Cortina, ktorý sa vzápätí odpútal od kolegov, ktorých po chvíli pelotón pohltil. Domáci jazdec však rýchlo strácal z náskoku a osem kilometrov pred cieľom jeho snaženie skončilo. Príležitosti sa chopil kolumbijský vrchár Lopez, ku ktorému sa dotiahli krajan Nairo Quintana (Movistar), líder priebežného poradia Yates, Pinot, Enric Mas (Quick-Step Floors), Alejandro Valverde (Movistar) a Steven Kruijswijk (LottoNL-Jumbo). Tempo skupiny, pred ktorou sa pohyboval s 20-sekundovým náskokom Pinot, diktoval Yates v červenom drese. Na poslednom kilometri opäť skúsil šťastie Lopez, no náskok Pinota sa mu už zlikvidovať nepodarilo.