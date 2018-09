Cyklista Simon Yates vyhral 14. etapu Vuelty a získal červený dres

Britský cyklista Simon Yates z tímu Mitchelton-Scott-Mannschaft, Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

výsledky 14. etapy (Cistierna - Les Praeres, 171 km):



1. Simon Yates (V.Brit./Mitchelton-Scott) 04:19:27 h, 2. Miguel Angel Lopez (Kol./Astana) +2 s, 3. Alejandro Valverde (Šp./Movistar) rovnaký čas, 4. Thibaut Pinot (Fr./Groupama-FDJ) +5, 5. Nairo Quintana (Kol./Movistar) +7, 6. Steven Kruijswijk (Hol./LottoNL-Jumbo) +11, 7. Enric Mas (Šp./Quick-Step Floors) +19, 8. Rigoberto Uran (Kol./EF Education First-Drapac p/b Cannondale) +27, 9. Ion Izagirre (Šp./Bahrain-Merida) +37, 10. Fabio Aru (Tal./SAE Team Emirates) +39



celkové poradie:



1. S. Yates 59:11:18 h, 2. Valverde +20 s, 3. Quintana +25, 4. Lopez +47, 5. Kruijswijk +1:23, 6. Uran +1:28, 7. I. Izagirre +1:40, 8. E. Mas +1:47, 9. Tony Gallopin (Fr./AG2R) +1:55, 10. Emanuel Buchmann (Nem./Bora-Hansgrohe) +2:08



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Cistierna 8. septembra (TASR) - Britský cyklista Simon Yates vyhral sobotňajšiu 14. etapu 73. ročníka Vuelty a znovu si obliekol červený dres pre lídra pretekov. Jazdec stajne Mitchelton-Scott zvládol najlepšie záverečné stúpanie do cieľa na Alto les Praeres a 171 km dlhú trasu so štartom v Cistierne vyhral za 4:19:27 h. Na druhom mieste finišoval Kolumbijčan Miguel Angel Lopez z Astany a tretí skončil Alejandro Valverde z Movistaru, na víťaza mali manko dve sekundy.Sobotňajšia etapa patrila vrchárom, keďže na pelotón čakalo päť horských prémii, pričom až tri boli 1. kategórie. Záverečné stúpanie do cieľa na Alto les Praeres meralo štyri kilometre a malo priemerný sklon 12,5% s maximom až 17%. Celkovo čakalo na cyklistov takmer až 3000 výškových metrov.Od úvodu sa začalo útočiť a viacero jazdcov sa snažilo dostať do úniku. Ten sa úspešne sformoval asi 12 km po štarte, keď si šesťčlenná skupina vypracovala slušný náskok. Všetko odštartoval Poliak Michal Kwiatkowski zo Sky, ku ktorému sa postupne pridali Nicolas Roche, Brent Bookwalter (obaja BMC), Thomas De Gendt (Lotto Soudal), Michael Woods (Education First-Drapac) a Ivan Garcia Cortina (Bahrain-Merida). Po 30 km mali k dobru vyše tri minúty.Na úvodnú prémiu dňa na Puerto de San Isidro (2. kat., 11 km, 3%) vystúpil ako prvý De Gendt a rovnaký jazdec zobral najviac bodov aj na Alto de la Colladona (1. kat., 5,3 km, 8,1%) 75 km pred cieľom. Náskok šestice bol 3:45 min. Po dlhom zjazde a krátkej rovinke nasledovalo o ďalších 20 km opäť náročné stúpanie na Alto de la Mozqueta (1. kat., 6,5 km, 8,7%). Aj tu bral maximum De Gendt a posunul sa tak na druhé miesto súťaže vrchárov, na lídra Luis Mateho strácal už len desať bodov. Po prémii zvesil nohy, z úniku vypadli aj Garcia a Woods, ktorý na zjazde nabúral do zvodidiel a musel meniť bicykel, a tak na čele zostali už len Roche, Bookwalter a Kwiatkowski. Ich náskok na pelotón klesol 33 km pred cieľom na minútu a pol. Medzitým odpadol z hlavného balíka Herrada a tak bolo jasné, že príde o červený dres pre lídra klasifikácie.Na štvrtom stúpaní na Alto de la Falla de Los Lobos (3. kat., 5,3 km, 6,4%) odpadol z úniku aj Bookwalter, na kopci zabral Kwiatkowski a tak zostal vpredu už len sám. Na tomto kopci sa definitívne roztrhal aj pelotón, vpredu sa sformoval asi 20-členná skupina okolo favoritov na celkové poradie a postupne sťahovala z náskoku Kwiatkowského. Ten bojoval, ale päť km pred koncom ho skupina dostihla, poľský cyklista si však vyslúžil titul najbojovnejšieho pretekára etapy.Na záverečnom stúpaní na Alto les Praeres sa tak medzi favoritmi bojovalo nielen o etapové vavríny, ale aj o červený dres. Hneď od úvodu kopca nasadil vysoké tempo Steven Kruijswijk z Lotta a vypracoval si niekoľkometrový náskok, stíhať sa ho snažil najmä Alejandro Valverde. Holanďanov skorý útok nevyšiel a tak sa v polovici kopca sformovala na čele osemčlenná skupinka, z ktorej mal vzísť víťaz etapy. Nevyšiel ani atak Naira Quintanu a Miguela Angela Lopeza, keďže kilometer pred cieľom sa stúpanie na chvíľu zmiernilo a ostatní ich dobehli. Nakoniec to vyšlo Simonovi Yatesovi, ktorý sa oprel do pedálov asi 600 m pred koncom a tesný náskok mu vydržal až na vrchol.