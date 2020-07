Cyklisti budú tento rok čerstvejší, Tour de France 2020 by mohla byť živelnejšia

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.7.2020 (Webnoviny.sk) - Tohtoročné cyklistické preteky Tour de France , ktoré sa pre pandémiu koronavírusu začnú s približne dvojmesačným posunom (29. augusta - 20. septembra), môžu byť podľa športového riaditeľa tímu Sunweb Matta Winstona živelnejšie ako počas minulých edícií.Preriedený cyklistický kalendár môže mať podľa neho za následok to, že pretekári prídu na "Starú dámu" čerstvejší a budú dosahovať lepšie časy."Myslím si, že mnohí chlapci by mohli prísť na Tour de France oddýchnutejší ako kedykoľvek predtým, keďže si budú môcť dopriať prestávku tam, kde po minulé roky nemohli. Bude to veľmi zaujímavé. Uvidíme sviežich pretekárov, ktorí budú mimoriadne motivovaní uspieť," poznamenal Winston pre web cyclingnews.com.Itinerár najslávnejších cyklistických pretekov sa oproti pôvodnému zámeru nezmenil. Oficiálny web podujatia uvádza, že spoločnosť ASO ako organizátor pretekov je v pravidelnom kontakte so všetkými zúčastnenými stranami - od miestnych komunít až po verejné orgány, s ktorými dosiahla dohodu."Tour de France sa uskutoční dva mesiace po vopred určenom začiatku. Takto neskoro to bude prvýkrát v histórii. Chceme dodržať presný rozpis všetkých 21 etáp," podotkol pred niekoľkými týždňami šéf pretekov Christian Prudhomme.