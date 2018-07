Cyklisti môžu vyhrať v súťaži Žilinského kraja a SAD zaujímavé ceny

Ilustračné foto. Foto: FOTO TASR/Štefan Puškáš Foto: FOTO TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Žilina 17. júla (TASR) – Cyklisti, ktorí sa počas leta odvezú cyklobusom do Turca, Terchovej alebo Novej Bystrice na Kysuciach, môžu vyhrať atraktívne ceny v súťaži Leto s cyklobusom. Podľa hovorkyne Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Martiny Remencovej súťaž pripravil samosprávny kraj v spolupráci so SAD Žilina.doplnila Remencová.Hlavnou výhrou súťaže Leto s cyklobusom je nový športový bicykel.dodala hovorkyňa ŽSK.Cyklobusy ŽSK premávajú počas víkendov a sviatkov do 30. septembra, cez letné prázdniny sú k dispozícii aj v piatky.uviedla hovorkyňa ŽSK.Cestujúci v cyklobusových spojoch platia štandardnú cenu autobusového lístka. Poplatok za bicykel je 50 centov. Miestenky si môžu rezervovať alebo zakúpiť online na www.amsbus.sk či priamo v klientskych centrách SAD v Žiline, Čadci a Martine.konštatoval generálny riaditeľ SAD Žilina Peter Pobeha.