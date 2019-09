Cyklisti môžu žiadať rezort dopravy o dotácie

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. septembra (TASR) – Cyklisti môžu žiadať Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR o dotácie na projekty. Bola vyhlásená výzva, v rámci ktorej bude medzi projekty na rozvoj cyklodopravy a cykloturistiky rozdelených 6 miliónov eur. Ako informovala hovorkyňa rezortu dopravy Karolína Ducká, výzva je zameraná predovšetkým na prípravu projektovej dokumentácie, ale aj výstavbu nových cyklotrás či dobudovanie cyklistickej infraštruktúry, napríklad nových cyklostojanov.poznamenal minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd). Prostredníctvom týchto financií by sa tak naprieč celým Slovenskom mal podporiť rozvoj cyklodopravy a zároveň aj cestovný ruch.Výzva na predkladanie projektov je rozdelená do troch oblastí. Výzva A je zameraná na projektovú prípravu. Výzvy C1 a C2 sú zamerané už na samotnú výstavbu nových cyklotrás alebo dobudovanie cyklistickej infraštruktúry, predovšetkým stojanov pre bicykle. Termín na predkladanie žiadostí je stanovený do 31. októbra tohto roku.Všetky informácie pre žiadateľov aj potrebné tlačivá sú už zverejnené na internetovej stránke ministerstva dopravy. Rezort dopravy zriadil špeciálne pre potenciálnych žiadateľov, ktorí majú o niektorú z výziev záujem, aj kontaktnú internetovú adresu cyklodotacie@mindop.sk, kam sa môžu obrátiť v prípade akýchkoľvek nejasností.