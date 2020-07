Cyklisti poznajú kalendár na ďalší rok, Tour de France má odštartovať už koncom júna

Tour možno začne v Bretónsku

Giro v pôvodnom termíne

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.7.2020 (Webnoviny.sk) - Medzinárodná cyklistická únia (UCI) zverejnila kalendáre podujatí na rok 2021 a Tour de France v nich figuruje o týždeň skôr oproti pôvodnému zámeru. Najslávnejšie etapové preteky sa mali pôvodne konať v termíne 2.- 25. júla 2021, ale po novom sa uskutočnia od 26. júna do 18. júla.Dôvodom bolo prekrývanie termínov s olympijskými pretekmi s hromadným štartom v Tokiu, ktoré sú naplánované v dňoch 24., 25. a v elitnej mužskej kategórii 28. júla. To všetko je podmienené vývojom epidemiologickej situácie s ochorením COVID-19.Zatiaľ nie je isté, či sa budúcoročná Tour de France rozbehne v dánskej metropole Kodaň alebo sa tzv. Grand Départ bude sťahovať niekam inam.Dánski organizátori totiž nesúhlasia s posunutím začiatku TdF na koniec júna, keďže v Kodaní sa ešte 28. júna podľa plánu bude hrať zápas vyraďovacej fázy ME 2021 vo futbale.V tejto súvislosti francúzske periodikum Le Télégramme informovalo, že Tour sa zrejme začne tromi etapami v Bretónsku.UCI zverejnila aj nové dátumy v roku 2021 pre preteky Okolo Španielska. Aj populárna Vuelta sa začne o týždeň skôr ako sa pôvodne plánovalo, uskutoční sa v dňoch 14. augusta - 5. septembra 2021.Úvodné podujatie tzv. Grand Tour Giro d´Italia sa vracia do pôvodného májového termínu, jazdiť sa má v dňoch 8.- 30. mája 2021.Najznámejšie jarné monumentálne klasiky Okolo Flámska a Paríž Roubaix sa majú konať 4., resp. 11. apríla, záver klasikárskej sezóny na Okolo Lombardska má určený termín 9. októbra.Celkovo kalendár elitného seriálu UCI WorldTour 2021 má obsahovať 35 pretekov s tradičným štartom 19.- 24. januára na Santos Tour Down Under v Austrálii, záver obstará 14.- 19. októbra čínske etapové podujatie Okolo Kuang-si.Súťažiť sa bude v 12 krajinách štyroch kontinentov. Na zaradenie do kalendára UCI druhý rok po sebe nereflektovali organizátori pretekov Amgen Okolo Kalifornie, kde je Peter Sagan historickým lídrom v počte víťazných etáp so 17 triumfami. Chýbať bude aj britská klasika Prudential RideLondon-Surrey Classic.