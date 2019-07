Cyklisti si pripomenú odchod trnavskej posádky do povstania

Ilustračná fotografia. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trnava/Horné Hámre 15. júla (TASR) – Stošesťdesiatčlenný pelotón cyklistov vyštartuje vo štvrtok 18. júla na 42. nonstop cyklojazdu Trnava - Rysy. Jej každoročným cieľom je pripomenúť putovanie trnavskej posádky a dobrovoľníkov do bojov Slovenského národného povstania (SNP). Cykloturisti pri pomníkoch SNP v Trnave, Horných Hámroch a Nemeckej si položením kytíc kvetov uctia pamiatku hrdinov. Celú 305 kilometrov dlhú trasu musia jazdci prekonať počas jedného dňa.uviedol za organizátorov Marián Rozložník. Štart je o 3.45 h v Trnave, v Horných Hámroch by sa mal pelotón zastaviť okolo 8. h a po 13. h pri pomníku padlých v Nemeckej, po 19. h by mali účastníci doraziť do cieľa v Tatranskej Lomnici. Trasa povedie okresmi Topoľčany a Partizánske, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Zvolen a Banská Bystrica.Organizátorom je Telovýchovná jednota Elán Trnava - Sídlisko Linčianska v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom, mestom Trnava a ďalšími subjektmi. Obe samosprávy sa pred niekoľkými rokmi angažovali, aby pomohli v Horných Hámroch pri oprave pomníka a hrobu trnavských vojakov, ktorý bol v zlom technickom stave a obec na to nemala dostatok finančných prostriedkov.