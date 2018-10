Cyklistia Bernal podpísal novú zmluvu s tímom Sky

Egan Bernal, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 5. októbra (TASR) - Kolumbijský cyklista Egan Bernal podpísal novú päťročnú zmluvu s tímom Sky.citoval slová 21-ročného jazdca špecializovaný internetový portál cyclingnews.com.Bernal prišiel do tímu Sky po dvoch úspešných sezónach v Androni Giocattoli. Debutoval na Tour Down Under 2018, kde skončil na šiestom mieste. Kolumbijčan získal v máji pre Sky prvenstvo na pretekoch Okolo Kalifornie. Jeho aktuálny kontrakt vyprší v roku 2023.