Cyklistická Dukla premiérovo na MS, chce predviesť čo najlepší výkon

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Innsbruck 21. septembra (TASR) - Majstrovstvá sveta v cestnej cyklistike v rakúskom Innsbrucku odštartujú už túto nedeľu časovkou družstiev, v ktorej sa premiérovo predstaví aj slovenský tím. Účasť na elitnom podujatí si prvýkrát v histórii vyslúžila VŠC Dukla Banská Bystrica, na podujatie ide v pozícii outsidera, ale chce sa predviesť v čo najlepšom svetle.Jediný slovenský kontinentálny tím by sa mal predstaviť v zložení Patrik Tybor, Marek Čanecký, Martin Mahďar, Samuel Oros, Juraj Bellan a Ján Andrej Cully. Z tímu vypadol čerstvý víťaz bodovacej súťaže na Okolo Slovenska Martin Haring, ktorý bude cez víkend bojovať v Turecku o ďalšie body do olympijskej kvalifikácie v horskej cyklistike.Dukla si na podujatí zmeria sily s najlepšími družstvami z WorldTour ako napríklad Sky, BMC, QuickStep, či Bora-Hansgrohe a ďalšími prokontinentálnymi tímami.povedal pre TASR športový riaditeľ Martin Fraňo.Medzinárodná cyklistická únia (UCI) si vybrala Duklu spomedzi vyše 200 družstiev. V prospech tímu rozhodlo, že Slovensko je krajina, ktorá má trojnásobného majstra sveta Petra Sagana, vyjazdila si sedem miesteniek v pretekoch jednotlivcov na MS a napríklad aj to, že Bystričania obsadili prvé štyri miesta v časovke na MSR. Slovensko bude mať zastúpenie aj v ženskej časovke družstiev, v ktorej sa v drese talianskeho Bepink predstaví Tereza Medveďová.Ženy odštartujú o 10.10 h ráno a budú bojovať na 54,5 km dlhej trati, štart mužskej časovky je o 14.40 h a čaká ich 62,8 km dlhá trasa.Šampionát pokračuje na budúci týždeň ďalšími disciplínami a vyvrcholí v nedeľu 30. septembra pretekmi s hromadným štartom kategórie elite, na ktorých bude Peter Sagan bojovať o štvrtý titul v rade. Organizátori však pripravili náročnú horskú trať s až 4670 výškovými metrami a favoritmi na triumf tak budú vrchári. Slovensko obsadí prvýkrát v histórii všetky disciplíny vrátane kategórie do 23 rokov, na ktorú si nevybojovalo miestenku. Slováci dostali voľnú kartu a tak sa na šampionáte predstaví Matúš Štoček, najlepší domáci pretekár v celkovej klasifikácii na Okolo Slovenska, ktorý bude štartovať v časovke aj v pretekoch s hromadným štartom.