Cyklistika: Haring bodkovaný dres na podujatí Okolo Slovenska nečakal

Archívna snímka, Martin Haring. Foto: TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR - Oliver Ondráš

Galanta 16. septembra (TASR) - Bodovaciu súťaž na pretekoch Okolo Slovenska vyhral po šiestich rokoch opäť domáci cyklista. Martin Haring doviedol v nedeľu do cieľa v Galante biely dres s modrými bodkami a nadviazal tak na Maroša Kováča, ktorému sa to podarilo ako poslednému Slovákovi v roku 2012.Tridsaťjedenročný pretekár Dukly Banská Bystrica tak získal po žltom druhý najcennejší dres na domácom podujatí, na ktorom premiérovo štartovali dva tímy WorldTour QuickStep Floors a Bora-Hansgrohe. Takýto úspech sám nečakal. "povedal v cieli nedeľňajšej záverečnej etapy.Bodovačku vyhral najmä vďaka svojej aktivite, v troch zo štyroch etáp s hromadným štartom sa predviedol v hlavnom úniku dňa a body zbieral na rýchlostných prémiách, z ktorých vyhral dokopy až päť.Haring je univerzálny cyklista, i keď najviac sa v kariére zameriava na tú horskú. Aj na Okolo Slovenska v podstate išiel v rámci tréningu.Cieľ predstaviť sa na OH v Tokiu 2020 je prvoradý a tak vynechá aj tímovú časovku na blížiacich sa majstrovstvách sveta v Innsbrucku, kam dostala Dukla pozvánku premiérovo v histórii.povedal k svojej možnej účasti na MS.Slovensko má momentálne podľa rebríčka UCI jedno miesto do Tokia.dodal.