Cyklistika-Vuelta: Quintana ušiel na rovine a vyhral 2. etapu

Kolumbijčan Nairo Quintana. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

La Vuelta a Espaňa



Výsledky 2. etapy (Benidorm - Calpe, 199,6 km):



1. Nairo Quintana (Kol./Movistar) 5:11,17 h, 2. Nicolas Roche (Ír./Sunweb), 3. Primož Roglič (Slovin./Jumbo-Visma), 4. Rigoberto Uran (Kol./Education First), 5. Fabio Aru (Tal./SAE Team Emirates) všetci +5 s, 6. Mikel Nieve (Šp./Mitchelton-Scott) +8, 7. Sergio Higuita (Kol./EF Education First), 8. Tadej Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates), 9. Alex Aranburu (Šp./Caja Rural-Seguros RGA), 10. Alejandro Valverde (Šp./Movistar) všetci +37



Celkové poradie:



1. Roche 5:26,12 h, 2. Quintana +2 s, 3. Uran +8, 4. Nieve +22, 5. Miguel Angel Lopez (Šp/Astana) +33, 6. Roglič +36, 7. Wilco Kelderman (Hol./Sunweb) +38, 8. Higuita +40, 9. Davide Formolo (Tal./Bora-Hansgrohe), 10. Rafal Majka (Poľ./Bora-Hansgrohe) obaja +46

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Calpe 25. augusta (TASR) - Kolumbijský cyklista Nairo Quintana z tímu Movistar sa stal víťazom 2. etapy pretekov La Vuelta a Espaňa, ktorá merala 199,6 km a viedla z Benidormu do Calpe. Jazdec známy najmä svojimi kvalitami vo vysokohorskom prostredí prekvapil svojich súperov na trati s klasikárskym profilom. Druhý skončil s odstupom piatich sekúnd Ír Nicolas Roche (Sunweb), ktorý sa dostal na čelo priebežného poradia. Tretí finišoval Slovinec Primož Roglič (Jumbo-Visma, +8 s).Nedeľňajšia etapa mala vo svojom profile dve stúpania druhej kategórie a jedno tretej. Približne 30 km pred cieľom pri stúpaní na Alto de Puig Llorenca sa favoriti rozdelili do viacerých skupiniek. V prvej bola pätica Quintana, Roche, Roglič, Rigoberto Uran a Fabio Aru. Pred druhou skupinou, v ktorej bol aj doterajší líder Miguel Angel Lopez, mali náskok na úrovni desiatok sekúnd. Kolumbijčan svojim súperom ušiel 3 km pred cieľom na rovinatom úseku.V pondelok čaká na cyklistov 3. etapa, ktorá bude mať rovinatý profil, jej dĺžka bude 188 km a povedie zo Ciudad del Juguete do Alicante.