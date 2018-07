Cyklobus z Dunajskej Stredy do Čunova prepravil asi 700 cestujúcich

Foto: TASR Foto: TASR

Dunajská Streda 23. júla (TASR) – Slovenská autobusová doprava (SAD) Dunajská Streda ponúka už ôsmu sezónu cyklobus pre cyklistov a nadšencov kolieskových korčúľ a v tomto roku prepravila takmer 700 cestujúcich. Premáva bezplatne cez víkendy a štátne sviatky do 14. októbra po novej trase cez Gabčíkovo a Vojku nad Dunajom až do Čunova.V tomto roku prepravila SAD cyklobusom takmer 700 cestujúcich, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím z roku 2017 nárast o viac ako 200 cestujúcich. Pre TASR to potvrdil podpredseda predstavenstva a zástupca riaditeľa spoločnosti Miloslav Homola, ktorý poznamenal, že počet prepravovaných osôb sa z roka na rok zvyšuje aj tým, že SAD prináša neustále zlepšenia v prevádzke cyklobusu. „Tento rok sme predĺžili trasu až do Čunova, čo sa prejavilo do dnešného dňa aj na zvýšenom počte prepravených ,cykloturistov‘. Veríme, že počas najbližších víkendov a sviatkov bude priať počasie a ešte viac sa zvýši záujem o prepravu cyklobusom,“ dodal.V tejto sezóne je cyklobus bezplatný a premáva po novej trase. Namiesto Kyselice ide cez Gabčíkovo a Vojku nad Dunajom do Čunova. Autobus naďalej odchádza zo zastávky na Hlavnej ulici oproti dunajskostredskej radnici a cesta do Čunova cez Gabčíkovo trvá 65 minút. V špeciálne upravenom priestore autobusu je možné umiestniť 20 bicyklov, počet cestujúcich je takisto 20 a sú tu aj miesta na státie.Mnohí obyvatelia regiónu aj turisti ocenili v uplynulých siedmich sezónach služby cyklobusu. Prevádzkovateľ od novej trasy očakáva ešte výraznejšie zvýšenie počtu záujemcov, pretože hrádza na oboch brehoch prívodného kanála Gabčíkovo je zaujímavá pre cyklistov i nadšencov kolieskových korčúľ.