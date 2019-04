Cyklochodník z Popradu do Lomnice začnú stavať najskôr budúci rok

Archívne foto Foto: TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR - Oliver Ondráš

Poprad 7. apríla (TASR) – V najväčšom meste pod Tatrami pribudnú ďalšie kilometre cyklistického chodníka, s jeho budovaním sa začne najskôr na budúci rok. Popradčania totiž v ankete na webovom sídle mesta rozhodli o tom, že nová trasa povedie smerom na Veľkú Lomnicu.uviedla pre TASR vedúca odboru výstavby na MsÚ v Poprade Kristína Horáková.Ukončenie cyklotrasy bude pri Čističke odpadových vôd Matejovce, kde nadviaže na plánovanú etapu v katastri obce Veľká Lomnica. V súčasnej dobe je už vydané územné rozhodnutie, ktoré zatiaľ nie je právoplatné.vysvetlila Horáková. O dĺžke doby výstavby je teraz podľa nej predčasné hovoriť, samotné práce však potrvajú niekoľko mesiacov.Už teraz je však jasné, že chodník, rozdelený na tri časti, bude mať od mosta na Športovej ulici až po čističku v Matejovciach dohromady niečo viac ako päť kilometrov. Aktuálne je vo výstavbe úsek od mestského úradu po akvapark, podľa Horákovej mesto v súčasnosti pracuje na časti chodníka od čerpacej stanice v Spišskej Sobote po hranicu katastrov Matejovce a Veľká Lomnica. „doplnila Horáková.Okrem toho má radnica v pláne budovať aj ďalšie cyklistické trasy, keďže existujúce chodníky sú najmä v letných mesiacoch značne vyťažené.doplnila Horáková s tým, že momentálne je potrebné vysporiadať približne 15.000 metrov štvorcových pozemkov. Aktuálne je na realizáciu projektu v majetku mesta Poprad takmer 29.000 metrov štvorcových pozemkov.V rokoch 2004 až 2011 sa v katastri mesta Poprad a jeho okolí vybudovalo takmer 12 kilometrov cyklistických trás. Najviac vyťažená je pritom cesta do Svitu, ďalšie vedú zo sídlisk Juh smerom do mestskej časti Kvetnica. S budovaním cyklochodníka popri rieke Poprad v centre začalo ešte bývalé vedenie mesta minulý rok. Stavba by mala byť skolaudovaná v priebehu najbližších mesiacov.