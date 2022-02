Cyklón na Madagaskare spôsobil obrovské škody, o strechu nad hlavou prišli tisíce ľudí

Cyklón Batsirai , ktorý v sobotu večer zasiahol východné pobrežie afrického Madagaskaru, si vyžiadal 20 ľudských životov. Pri vyčíňaní cyklónu prišlo o strechu nad hlavou viac ako 55-tisíc obyvateľov. Uviedli to v pondelok madagaskarskí predstavitelia.

7.2.2022 (Webnoviny.sk) -Cyklón priniesol so sebou prudký vietor a zrážky, no počas presunu vnútrozemím ostrova postupne zoslabol, vyhol sa tamojšej metropole Antananarivo a nepredstavoval výraznejšie riziko pre ostatné oblasti ostrova.Batsirai by mal naďalej slabnúť, čo znamená, že by nemal ohroziť ani Mozambik ležiaci na africkej pevnine oproti Madagaskaru.