Cykloprejazd spojí rodiská M. R. Štefánika a T. G. Masaryka

Ilustračná snímka, cyklotrasa. Foto: TASR Ilustračná snímka, cyklotrasa. Foto: TASR

Košariská 14. júla (TASR) - Rodiská dvoch významných osobností Tomáša Garrique Masaryka a Milana Rastislava Štefánika spojí cykloprejazd Košariská - Hodonín. Jeho siedmy ročník je venovaný 100. výročiu vzniku spoločného štátu Slovákov a Čechov, o ktorý sa obaja zaslúžili. Začal sa o 9. hodine na slovenskej strane v Košariskách pred Múzeom M. R. Štefánika. Trasa je dlhá 95 kilometrov.Na štart sa postavili dve desiatky jazdcov. "Ďalší sa pridajú po ceste, takže do cieľa by malo prísť okolo päťdesiat cyklistov," uviedol pre TASR za organizátorov - Nadáciu Milana Rastislava Štefánika, Československú obec legionársku, mesto Hodonín s podporou Trnavského a Trenčianskeho samosprávneho kraja - člen organizačného výboru Ferdinand Vrábel. Ako prvú zastávku určili mohylu na Bradle, kde cykloturisti položili k pamätníku M. R. Štefánika veniec. Pokračovanie jazdy je cez Brezovú pod Bradlom do Prietrže a v podvečer na hrad Branč, kde prenocujú.V nedeľu 15. júla sa vydajú v smere na Sobotište, Častkov, Holíč do Hodonína. Tam sa uskutoční pietny akt pri soche T. G. Masaryka. Na záver je naplánovaný koncert so sprievodným slovom o živote a diele Masaryka Hudba v myšlenkách Masarykových. Vystúpia umelci z Havlíčkovho Brodu, Jindřich Macek (lutna) a Jitka Baštová (akordeón).