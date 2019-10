Cyklotrasu z L. Mikuláša do L. Hrádku by mohli vybudovať o pár rokov

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Liptovský Mikuláš 2. októbra (TASR) – Samostatná cyklistická komunikácia medzi mestami Liptovský Mikuláš a Liptovský Hrádok by mohla vzniknúť v horizonte niekoľkých rokov. Jej príprava je momentálne vo fáze rozpracovanosti. Zamestnanci liptovskomikulášskej radnice s predstaviteľmi dotknutých samospráv tiež pracujú na projekte cyklochodníka po severnej strane Liptovskej Mary.načrtol Gabriel Lengyel z odboru dopravy na liptovskomikulášskej radnici.Cyklochodník po severnej strane Liptovskej Mary by v prípade realizácie mohol spojiť Liptovský Mikuláš s jednotlivými obcami po trase až po Liptovské Vlachy. Tu by sa trasa mala spojiť s pripravovaným cyklochodníkom z Ružomberka na hranicu Liptovskomikulášskeho okresu.V nadchádzajúcom období je v pláne aj výstavba napojenia súčasného cyklochodníka v mestskej časti Liptovská Ondrašová smerom ďalej na západ. Podľa Lengyela je projekt už pripravený spolu s potrebnými povoleniami. Radnica tiež podala žiadosť o financovanie projektu z eurofondov.vysvetlil Lengyel.