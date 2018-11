Cyklus Music & Film pridáva projekciu dokumentu o kapele Coldplay

Na archívnej snímke koncert skupiny Coldplay. Foto: Petr klapper.com Foto: Petr klapper.com

Bratislava 13. novembra (TASR) - Najväčšia sála bratislavského Kina Lumiére patrí medzi 4000 kinosál v 70 krajinách sveta, kde sa v stredu 14. novembra premietne dokumentárny film Coldplay: A Head Full Of Dreams (2018). Dokument je uceleným pohľadom na 20-ročnú históriu oceňovanej britskej kapely.TASR informovala Simona Nôtová, tlačová tajomníčka Slovenského filmového ústavu (SFÚ).Dokument nezachytáva len určité obdobie spojené s aktuálnym albumom, ale skupinu sleduje od jej začiatkov v malých puboch a kluboch v londýnskej štvrti Camden, známej svojimi trhmi a nočným životom, až po vypredané veľké štadióny na celom svete.vysvetľuje dramaturg cyklu Music & Film Miro Ulman.Vo filme sú v mnohom exkluzívne a doteraz väčšinou nezverejnené dokumentárne zábery prekladané zábermi z veľkolepých koncertov z turné kapely k albumu A Head Full Of Dreams z roku 2015." približuje Ulman s tým, že kapela sa počas tohto turné vyhla Slovensku i Česku:Film Coldplay: A Head Full Of Dreams sa po jednodňovom uvedení v kinách dostane k fanúšikom na Amazon Prime 7. decembra v box sete spoločne s novým koncertným albumom Live In Buenos Aires, ktorý bol nahraný vlani v novembri počas posledného koncertu turné A Head Full Of Dreams. Album bude obsahovať 24 piesní a bude to po prvý raz, čo Coldplay vydajú záznam celého koncertu. Box set doplní dvojhodinový koncertný film Live In Sao Paulo rovnako z vlaňajšieho novembra.Coldplay vydali sedem albumov a na celom svete sa predalo vyše 100 miliónov nosičov s ich hudbou.hovorí Ulman a dodáva tiež, žeuzavrel.