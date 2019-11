Cyklus Music & Film uvedie kráľovnú soulu Arethu Franklin

Aretha Franklin, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 18. novembra (TASR) - Bratislavské Kino Lumiére predstaví v cykle Music & Film kráľovnú soulu Arethu Franklin. V utorok 19. novembra o 20.00 h uvedie v slovenskej premiére koncertný film Aretha Franklin: Amazing Grace (2018), ktorý ju zachytáva v časoch jej najväčšej slávy. "informovala TASR Simona Nôtová, tlačová tajomníčka Slovenského filmového ústavu (SFÚ).približuje dokument Miro Ulman, dramaturg cyklu Music & Film.Americká speváčka, skladateľka, klaviristka a aktivistka Aretha Franklin, prezývaná kráľovná soulu, sa hudobne začala vzdelávať ako samouk a neskôr spievala v gospelovom zbore v otcovom baptistickom kostole. Už v štrnástich rokoch naspievala gospelové piesne na album pre svojho otca, ktorý sa rozhodol nahrať kázne a gospelové vokály. Jej talent bol zjavný a neostal bez odozvy.hovorí Ulman s tým, že speváčka nemala ešte ani tridsať rokov, keď sa v januári 1972 rozhodla vytvoriť niečo iné.Album Amazing Grace vznikal v roku 1972.vysvetľuje Ulman s odvolaním sa na rovnomenný dokument.poznamenáva Ulman.Aretha Franklin pricestovala na nahrávanie do Los Angeles so svojou kapelou vrátane bubeníka Bernarda Purdieho, gitaristu Cornella Dupreeho a basgitaristu Chucka Raineyho. Medzi hosťami boli i gospelová speváčka Clara Ward, ktorá patrila k jej vzorom i Arethin otec, baptistický pastor C. L. Franklin. Producenti oslovili režiséra Sydneyho Pollacka, aby nahrávanie zdokumentoval. Ulman dopĺňa, že "Film Aretha Franklin: Amazing Grace režisérov Sydneyho Pollacka, oceneného Oscarom za film Spomienky na Afriku (1985) a Alana Elliotta zaradil časopis Rolling Stone medzi 10 najlepších dokumentov roku 2018. Do rebríčka sa dostal s odôvodnením, žeAretha Franklin (1942 – 2018) bola prvou ženou v histórii, ktorá bola uvedená do Rokenrolovej siene slávy. V roku 2008 sa ocitla na prvej priečke zoznamu najväčších spevákov všetkých čias a tiež na deviatej priečke v zozname najväčších umelcov všetkých čias časopisu Rolling Stone.