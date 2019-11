Cyklus prednášok v Nitre priblíži život v bývalom Československu

Ilustračná snímka z novembra 1989 Foto: TASR/Alexander Buzinkay Foto: TASR/Alexander Buzinkay

Nitra 12. novembra (TASR) – Prednášky venované životu v totalite i 30. výročiu Nežnej revolúcie prinesie podujatie Umením k slobode '89. Na Univerzite Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre sa bude konať až do konca týždňa.Vysokoškolskí pedagógovia a vedeckí pracovníci Ústavu literárnej a umeleckej komunikácie Filozofickej fakulty UKF budú hovoriť so študentmi o živote československej spoločnosti v rokoch 1948 až 1989.“ informovali organizátori.Týždenný cyklus prednášok Umením k slobode '89 je súčasťou celoslovenského Festivalu slobody, ktorý si v týždni od 11. do 15. novembra rôznymi podujatiami pripomína okrúhle výročie Nežnej revolúcie. „doplnili organizátori.